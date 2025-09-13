Munar vs Moeller, en directo España - Dinamarca en la Copa Davis: marcador, estadísticas y narración en vivo online

España, obligada a remontar, disputa este sábado el segundo partido de la eliminatoria con su número uno en el equipo, el balear Jaume Munar, número 27 del ranking ATP, que jugará contra Elmer Moller, en el puesto 113 del circuito.

El danés Holger Rune, número 11 del mundo, fue mejor que el español Pablo Carreño y lo superó en dos sets (7-5 y 6-3) en Marbella para poner el primer punto para Dinamarca ante España en la eliminatoria de la segunda ronda clasificatoria para las finales de la Copa Davis. Turno para Munar.