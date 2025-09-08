El palo de Juanma Castaño a Álvaro Morata: "Su papel en la Selección española es residual, veremos si va al Mundial"

La Selección ha firmado un parón más que notable, siendo muy superior a Bulgaria y a Turquía, y demostrando que tiene una plantilla capaz de hacerle cara a cualquier selección.

Jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Oyarzabal o Mikel Merino, han demostrado un nivel espectacular, en algunos casos superior a los de su equipo. Sin embargo, si hay un jugador que por el momento no ha podido dar su mejor versión es Álvaro Morata.

Si bien fue clave en la victoria de la Eurocopa el pasado año, el capitán no ha conseguido encontrar su sitio en esta nueva Selección y no ha disfrutado de muchos minutos en los últimos partidos. Esto ha levantado dudas de cara al Mundial de 2026 que el periodista Juanma Castaño ha señalado.

Morata, señalado

Tras pasar por las categorías inferiores, Álvaro Morata debutó con la Selección absoluta en 2014 durante los partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2016.

A partir de su debut, Morata fue convirtiéndose en habitual de las diferentes convocatorias tanto de Julen Lopetegui como de Luis Enrique y, más recientemente, Luis de la Fuente.

El jugador pasó de ser una joven promesa al líder de la Selección y a día de hoy es el cuarto máximo goleador con 37 goles en partidos oficiales y tan solo unos pocos goles de alcanzar a Raúl.

De hecho, en la Eurocopa de 2024, el jugador fue uno de los líderes de la Selección, a pesar de sus diferentes problemas de salud mental y con los fueras de juego. Sin embargo, con fallos y todo, el capitán aportó veteranía y madurez a sus compañeros en el camino a la gloria.

No obstante, desde su victoria en la Euro y su salida del Atlético de Madrid, Morata no ha logrado encontrar su lugar. Primero probó media temporada en el Milan y la otra mitad se fue al Galatasaray, pero en ninguno de ellos llegó a triunfar como había hecho en otros equipos.

Por esa razón ha respondido a la llamada de su amigo Cesc Fábregas y esta temporada se ha unido al Como italiano.

Así, a pesar de su baja forma, el jugador sigue siendo un habitual de la Selección, solo que ahora como suplente en el equipo. En los últimos cinco partidos solo ha disfrutado de 27 minutos sobre el terreno de juego.

Por ello, ante la victoria frente a Turquía y Bulgaria, el jugador no ha formado parte del equipo goleador y se ha quedado bastante fuera de la alineación, lo que preocupa de cara a su lugar en la Selección en un futuro cercano.

En el Partidazo de COPE, Siro López planteó la duda: "Yo sigo pensando, y es verdad que Oyarzabal juega muy bien, maravilloso y tal, pero de cara al Mundial necesitaremos un tío de área, de área".

Ante esa afirmación, Juanma Castaño reafirmó el sitio de Morata en el equipo, y cómo se continúa alejando de la titularidad e importancia sobre el terreno de juego.

"Porque otra cosa no, pero el papel de Morata se ha convertido en algo muy residual en esta Selección, y esa va a ser otra de las incógnitas: a ver si Morata entra en la lista del Mundial o no", señaló Castaño.

En el debate, ante la duda de si Morata continuará en la Selección, Paco González afirmó que "si Morata mete 18 goles en el Como, irá; y si mete un gol y Gonzalo mete 19, pues irá Gonzalo".

Mientras, Gonzalo Miró apuntó que la delantera es el gran problema de España actualmente, si es que hay que mirar uno.

"Si hay que buscar un aspecto a mejorar de esta Selección y ponerle un ‘pero’, es que no tienen un 9 de área puro. Por ejemplo, creo recordar que tuvieron un problema con Portugal: cuando salió Llorente, era una necesidad y una solución que había en el banquillo", indicó el tertuliano.

Manolo Lama también aportó a la conversación, declarando que el sitio del 9 titular será Samu Aghehowa: "Recordemos que está lesionado, y va a ser un futbolista que estará convocado. Ese es el 9 que metes cuando te ves agobiado: lo metes en el área y mete gol".