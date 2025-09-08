Nico Williams (23) no se calla y señala al romance entre Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole: "¿Por qué sonríes?"

Después de que cumpliese los 18 años con su polémica fiesta, este verano ha dejado una inesperada y sorprendente pareja que ha conquistado los titulares: Lamine Yamal y Nicki Nicole.

El futbolista culé no solo atrae atención por su juego dentro de los terrenos de juego sino también por su actividad fuera de los vestuarios, especialmente durante los últimos meses.

Así, esta pareja ha atraído especial atención en las últimas semanas y, tras el partido ante la Selección turca, con una story de Nico Williams, ha provocado que ardan las redes sociales.

Lamine y Nicki

Todavía con 17 años, Lamine Yamal atrajo especial atención durante la etapa veraniega y precisamente no por su actividad futbolística sino por sus vacaciones. El jugador culé fue visto disfrutando de una escapada a Galicia junto a Fati Vázquez, una influencer de 30 años.

Eso no quedó ahí dado que al poco tiempo la actriz de cine de adultos Claudia Bavel apareció en programas de sociedad para contar que el propio Lamine le escribió por Instagram con un interés romántico.

La situación escaló hasta que su fiesta de cumpleaños se apoderó de Internet. El joven futbolista celebraba sus 18 años y por ello decidió tirar la casa por la ventana, alquilando una finca, invitando a todo tipo de celebridades y contando con enanos así como con mujeres de compañía. Unos hechos que no tardaron en causar reacción en la opinión pública.

La polémica se apoderó de la vida de Lamine Yamal por lo que el culé decidió no opinar al respecto y responder de la mejor manera posible: con su fútbol.

Yamal firmó una excelente pretemporada y un inicio liguero siendo clave para el FC Barcelona: dos goles y tres asistencias en los tres partidos. Esto mientras el club blaugrana no recuperaba su rendimiento de la temporada pasada y Flick hablando de que "el ego mata al éxito".

Mientras, el futbolista levantaba los rumores de una posible relación con la cantante argentina Nicki Nicole. Ya se les había visto en fotos durante la fiesta de cumpleaños de Lamine y parece que su relación se había prolongado semanas después.

La prueba que lo demostró fue la story que compartió el joven Yamal para felicitar a Nicki por su cumpleaños. En dicho post se podía ver a ambos sentados, abrazados y con rosas a su alrededor. Una imagen que valía como cien palabras.

El tema también agitó las redes, especialmente por la diferencia de edad entre los dos: Nicki tiene 25 años mientras Lamine acaba de cumplir los 18. No obstante, ambos se mantuvieron tranquilos al respecto, sin dar declaraciones ni caer en la polémica.

No obstante, durante el último parón de selecciones parece que han vuelto a surgir las imágenes que confirman que la relación sigue viento en popa a toda vela.

En este caso ha sido Nico Williams, amigo cercano de Lamine, el que ha decidido compartirlo en su cuenta de Instagram. En dicho vídeo, Williams graba a Yamal con la descripción "Mi chaval está enamorado" mientras le pregunta por qué sonríe mientras mira al móvil.

La respuesta de Lamine es sonreír aún más a la cámara a la vez que muestra su fondo de pantalla, una foto de él y Nicki abrazados. Otra demostración más de la relación que están viviendo ambas personalidades.

Después de los partidos ante Bulgaria y Turquía, Lamine Yamal vuelve con el FC Barcelona, con los que jugará ante el Valencia este fin de semana y contra Newcastle la próxima semana.