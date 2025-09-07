Las claves del Turquía - España:
- La Selección aplasta a Turquía con hat-trick de Mikel Merino y sigue con paso firme su camino hacia el Mundial 2026
Turquía - España, en directo | ¡Final!
¡Final del partido! ¡Histórica goleada de España (0-6) ante Turquía en su segundo partido de la ronda de clasificación para el Mundial 2026!
Turquía - España, en directo | Michael Olliver añade dos minutos
90' (0-6) El colegiado añade dos minutos, el partido está resuelto.
Turquía - España, en directo | Busca Morata su gol
85' (0-6) Los jugadores de la Selección buscan ahora a Morata, con ganas de anotar un gol que sería importante en lo anímico para él.
Turquía - España, en directo | Se duerme el partido
82' (0-6) Parecen firmar una tregua los dos equipos en este tramo final. Los turcos han bajado los brazos y España no quiere hacer más daño.
Turquía - España, en directo | Peca de generoso Morata
77' (0-6) Otra ocasión para España, que busca el séptimo. Morata se queda solo, pero peca de generoso al ceder para el debutante De Frutos, incapaz de llegar al remate
Turquía - España, en directo | Morata y Rodri, a escena
72' (0-6) Luis de la Fuente da entrada a Morata y Rodri y retira a Lamine Yamal y Zubimendi
Turquía - España, en directo | ¡Perdona Merino el cuarto!
70' (0-6) ¡Tuvo Mikel Merino el cuarto en su cuenta personal! El del Arsenal remató muy forzado a la salida de un córner y a punto estuvo de hacer el séptimo.
Turquía - España, en directo | La Selección levanta el pie
68' (0-6) Parece que por fin se frena la lluvia de goles con la que había empezado esta segunda parte. España mueve la pelota ante una Turquía totalmente rendida a la masterclass de los de Luis de la Fuente.
Turquía - España, en directo | Doble cambio
64' (0-6) Luis de la Fuente aprovecha el resultado para hacer cambios. Debuta Jorge de Frutos y también entra Fermín. Se marchan Oyarzábal y Pedri, dos de los jugadores más destacados del partido.
Turquía - España, en directo | ¡Gol de Pedri!
60' (0-6) ¡Gooool de España! ¡El sexto lo hace Pedri! Doblete para el canario en una noche histórica para la Selección. Esto es un escándalo. España no da tregua a Turquía y hace un gol prácticamente en cada jugada.
Oyarzábal, otra vez protagonista, pone un pase filtrado y el canario define para hacer el sexto
Turquía - España, en directo | ¡Hat-trick de Mikel Merino!
55' (0-5) ¡Gol de España! ¡Mikel Merino hace el quinto! Hat-trick del centrocampista del Arsenal, con un instinto goleador de delantero centro. La Selección cierra la manita y el resultado puede acabar siendo histórico.
Conduce Lamine, cede para Merino en la frontal y este levanta la cabeza. No ve claro el pase, así que apuesta por el disparo y la ajusta por la escuadra con la zurda. Golazo espectacular.
Turquía - España, en directo | ¡Gol de Ferran!
51' (0-4) ¡Gol de España! ¡Ferran hace el cuarto! Estaba avisando el delantero del FC Barcelona y acabó encontrando su premio. Contragolpe de libro con Pedri, Lamine y Ferran como protagonistas. Fue generoso Lamine, que hizo lo que tenía que hacer y cedió atrás para la llegada de su compañero y este, la manda a la red con un tiro fuerte, raso e imposible para Çakir.
Turquía - España, en directo | Le Normand y Huijsen, muy seguros
49' (0-0) La defensa de España está realizando un gran partido. Le Normand y Huijsen están transmitiendo mucha seguridad en la parte central
Turquía - España, en directo | La Selección perdona el cuarto
48' (0-3) El partido ha comenzado la segunda mitad en la misma tónica que acabó la primera. España monopoliza la posesión, trenza una jugada con infinitos pases y, de no ser por Çakir, podría haber llegado el cuarto. El guardameta turco frustró el disparo de Ferran Torres, muy participativo en los últimos minutos.
Turquía - España, en directo | ¡Comienza la segunda mitad!
45' (0-3) ¡Comienza la segunda mitad en Turquía!
Turquía - España, en directo | ¡Descanso!
45' (0-3) ¡Descanso en Turquía! Exhibición de España, que manda con dos goles de Mikel Merino y otro de Pedri. El resultado se queda corto si se tiene en cuenta lo visto en el terreno de juego y las claras ocasiones falladas por los de Luis de la Fuente
Turquía - España, en directo | ¡Gol de Mikel Merino!
44' (0-3) ¡Goooooool de España! ¡Doblete de Mikel Merino! Gran jugada de España, que ha barrido a Turquía en esta primera parte. Pedri y Oyarzábal cocinan la jugada y el centrocampista del Arsenal vuelve a demostrar su capacidad como llegador para sentenciar el partido antes del descanso.
El canario conduce la jugada, combina con el de la Real y, de nuevo, conectan un pase atrás para que Merino llegue y la empuje a la red.
Turquía - España, en directo | Nico Williams se retira con molestias
42' (0-2) Primer cambio en las filas de España. Se marcha Nico Williams y entra Ferran Torres. El del Athletic se toca en la ingle, tiene problemas físicos.
Turquía - España, en directo | Dominio absoluto
39' (0-2) Como cabía esperar, el partido ha bajado su ritmo. España domina con solidez y solo sus fallos en ataque explican que el resultado no sea mayor. Lo único que se le puede achacar a los de Luis de la Fuente ha sido concretar mejor las ocasiones, porque el partido es magnífico.
Turquía - España, en directo | ¡La que ha fallado Nico!
35' (0-2) ¡Lo que está fallando España! Esta vez fue Nico Williams el que definió mal. El resultado podría ser un escándalo, pero entre las paradas de Çakir y los fallos en la definición, se mantiene el 0-2.