60' (0-6) ¡Gooool de España! ¡El sexto lo hace Pedri! Doblete para el canario en una noche histórica para la Selección. Esto es un escándalo. España no da tregua a Turquía y hace un gol prácticamente en cada jugada.

