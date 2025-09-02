El dardo de Jorge D'Alessandro a Lamine Yamal: "Es el problema de este Barça, no puedes poner a niños a liderar el equipo"

El FC Barcelona se marchó al parón de selecciones con un tropiezo ante el Rayo Vallecano donde no pudo encontrar la victoria. Además, al finalizar el partido el técnico Hansi Flick no dudó en pronunciarse sobre el rendimiento de sus jugadores.

El entrenador fue muy crítico con la plantilla y llegó a señalar que "el ego mata al éxito" y cómo quería a sus jugadores comprometidos con el equipo.

Las palabras de Flick han resonado mucho entre los tertulianos del Chiringuito de Jugones, donde Jorge D'Alessandro no dudó en señalar al responsable: Lamine Yamal.

Lamine y el Barca

A pesar de firmar una gran temporada en la 24-25, el FC Barcelona ha empezado con el pie izquierdo esta campaña. Aunque consiguió una contundente victoria ante el Mallorca, los culés tuvieron que remontar al Levante y se estrellaron contra el Rayo Vallecano.

El conjunto blaugrana solo pudo adelantarse al Rayo con un polémico penalti, mientras que los locales pudieron igualar el resultado e incluso llegaron a anotar el 2-1 pero como fuera de juego.

Así, cuando acabó el encuentro, Hansi Flick estuvo en rueda de prensa donde contestó a una pregunta acerca de Fermín López y su posible salida.

"Hablemos del equipo, no de los jugadores, porque podríamos hablar de muchos hoy. Lo importante para mí es que, cuando se cierre el mercado, todos estén comprometidos al 100% con el club y con este equipo", afirmaba el técnico.

Sin embargo, sus declaraciones fueron más allá y generaron polémica: "Sin egos. Porque el ego mata el éxito. El año pasado jugamos como un equipo, como una unidad, y tenemos que volver a eso".

El técnico dio pie a que se generasen dudas sobre si hay algún tipo de problema interno dentro del FC Barcelona. ¿Qué está pasando con el equipo? ¿Hay algún duelo de egos?

Ante tal situación, Jorge D'Alessandro, tertuliano del Chiringuito de Jugones, fue muy contundente con lo que dijo Flick. "A mí me parece trascendental lo que dijo. He tratado de reflexionar y creo que es un golpe antes de que se le escape el equipo de las manos, porque el Barcelona en este momento está un poco titubeante y él lo percibe", señalaba el exentrenador.

Además, D'Alessandro cargó con la autoridad y relación del técnico con sus jugadores: "Él percibe cosas que a veces no se atreve a decirles a la cara a los jugadores. No se ha atrevido, porque si no lo habría hecho. Si denuncia esto es porque algo ha detectado y el equipo se le puede descoser".

Eso no es todo ya que el tertuliano comparó la situación con la que tenía el FC Barcelona durante la era Xavi. "Ya pasó con Gündogan, que avisó y luego ocurrió. El fútbol es inexorable. En el Barça, cuando un entrenador actúa con esta virulencia en una declaración de este tipo, está anunciando que cuidado con cuál es el perfil de los líderes", afirmaba.

El presentador Josep Pedrerol también se pronunció al respecto: "Cuando pasó con Ancelotti y Mourinho, dijimos que habían perdido el control del vestuario. Cuando un entrenador raja públicamente es porque los jugadores ya no le hacen caso. Jornada 3 y tenemos un problema de vestuario."

No obstante, Jorge D'Alessandro fue más allá y llegó a señalar al supuesto responsable de este conflicto en el FC Barcelona.

"Así está el equipo. Aquí hay que hablar con nombres y apellidos. Aquí el problema es Yamal. Un tipo que se pone la chistera. El entrenador tiene miedo porque no puede dejar el equipo en manos de adolescentes. Esto es fútbol profesional. Esto hay que ponerle nombre. No puedes poner a niños a liderar el grupo; hay que poner a señores con criterio y personalidad", indicaba.

El tertuliano no dejó escapar un último dardo a Lamine Yamal, mencionando que el FC Barcelona estaba "perdiendo su identidad" por su culpa.

"La estrategia del Barça ahora es pasársela a Yamal. Y cuando un equipo hace eso, pierde la identidad. Esto no es el Barça que demolía. Yamal levanta los brazos y no corre ni pelea… Esto ha generado problemas con el entrenador", declaraba D'Alessandro.

Lo cierto es que, más allá de las acusaciones de D'Alessandro, lo dicho por Flick no está hecho adrede. El técnico fue muy claro con su equipo y quizás sí que atraviesa unos problemas en el vestuario que está peligrando a la plantilla.