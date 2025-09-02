Las claves del Alcaraz vs Lehecka:
- Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del US Open tras derrotar al francés Arthur Rinderknech en tres sets
- La pregunta que descolocó a Alcaraz tras su victoria en el US Open: "Eres español, ¿te ha costado madrugar?"
- Carlos Alcaraz, alto y claro sobre la serie a la que está enganchado en el US Open: "Es larga, pero muy buena"
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | ¡Otro break!
2º (6-4, 5-2) ¡Otro break para Carlos Alcaraz! Se le pone muy de cara este segundo set. Lo intentó todo Lehecka para salvar las dos bolas de rotura que había acumulado el de El Palmar, pero volvieron a entrarle los nervios en el peor momento y entregó su servicio con una doble falta.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Se salva de un apuro el murciano
2º (6-4, 4-2) Juego repleto de puntazos por parte de ambos tenistas. Se puso 0-30 Lehecka tras un rally que levantó al público, pero en el primer momento del partido en el que realmente el checo se veía rompiendo el servicio de su rival, el murciano reacciona y salva el juego con cuatro puntos seguidos.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Casi llega otro 'break'
2º (6-4, 3-2) Se salva de un apuro Lehecka tras el 40-40. Tuvo una bola de break Alcaraz, pero su derecha, tantas veces ganadora, se estrelló contra la red. Este break hubiese sido demoledor, pero sobrevivió el checo desde el servicio.
El murciano dejó uno de los puntos del torneo para poner el 15-30 con un revés en carrera espectacular.
Anticipation skills 💯 pic.twitter.com/VYOCjNRbiU— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Infalible desde el saque
2º (6-4, 3-1) Se desespera Lehecka porque está jugando un bien partido, pero Alcaraz está intratable desde el servicio. La diferencia entre ambos tenistas es enorme a pesar de que ocupan el número 2 y 20 del ranking ATP, respectivamente.
Está siendo imposible para el checo sacar ventaja desde el resto o aspirar a un break. 21 de los 25 puntos en los que ha logrado conectar su primer servicio, han sido para el español.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Bien el checo desde el servicio
2º (6-4, 2-1) No está logrando romper a Alcaraz, pero Lehecka muestra su calidad desde el saque cada vez que tiene oportunidad. Se lleva esta vez el juego sin grandes problemas y sigue mejorando sus estadísticas al servicio. 3 aces y más del 60% de acierto en el primer servicio tras un inicio errático.
El partido roza ya la hora de duración.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Confirma el 'break' el español
2º (6-4, 2-0) Alcaraz confirma el break desde su saque y el segundo set no puede empezar mejor.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | ¡Otro break!
2º (6-4, 1-0) El segundo set empieza como el primero: con break para Alcaraz. Nada descoloca más a un tenista que empezar una manga perdiendo desde el saque. En la primera, el break del murciano acabó marcando las diferencias en un duelo igualado. Con 15-40, a la primera bola de rotura fue la vencida. El
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | ¡Primer set para el murciano!
1º (6-4) ¡Alcaraz amarra el primer set! El camino hacia las semifinales empieza con buen pie, aunque este último juego se complicó. Hasta tres bolas de set tuvo el número 2, pero los dos tenistas se reservaron varios de sus mejores golpes para el final de la primera manga.
No se lo puso fácil Lehecka, que respondió a una dejada del murciano con un revés cortado que hizo aplaudir al estadio. Después, el español la manda a la red y se complicaba el objetivo. Con 40-40, Alcaraz exhibió madurez desde el saque para evitar sustos.
Alcaraz no ha cedido un solo set en todo el torneo.
There is no escape from Alcaraz. pic.twitter.com/z78dIudJyB— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | No se le escapa al de Bohemia
1º (5-4) Empieza a sumar golpes ganadores Lehecka y el partido se iguala. Está haciendo mucho daño con su saque y a Alcaraz le cuesta restar para sacar ventajas. El set se decantó con ese break inicial, pero el partido ha cambiado y ahora reina la igualdad. Sacará Alcaraz para llevarse el parcial.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Responde el murciano
1º (5-3) El murciano cede dos puntos desde el servicio, pero no le tiembla el pulso en el momento crítico y sella el juego para ponerse a un paso de llevarse el primer set. Restará para ello.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Mejora el checo
1º (4-3) Comienza a asentarse Lehecka en el partido y saca con mayor autoridad. El checo ya suma tres saques directos después de un inicio repleto de dudas.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Pierde su primer punto al saque el murciano
1º (4-2) Alcaraz vuelve a imponerse con sobriedad desde el servicio, aunque esta vez cedió un punto por primera vez en el partido. El murciano pone velocidad de crucero hacia el primer set.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | El checo recorta distancias
1º (3-2) Primer juego sin apuros para Lehecka en el partido. Su porcentaje de primeros servicios (57%) explica el nerviosismo que está sufriendo en este inicio.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Saque directo para poner el 3-1
1º (3-1) Domina todos los aspectos del juego Alcaraz, que resuelve por la vía rápida desde el saque y cierra con un ace. Segundo juego en blanco al servicio. No ha perdido ni un solo punto cuando saca.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Se salva el checo de otro break
1º (2-1) ¡Salva el juego Lehecka! A punto estuvo de volver a romper Alcaraz a su rival. Se puso 30-40 el murciano tras la tercera doble falta de su rival en el partido, pero falló un golpe de derecha y el juego se marchó al desempate. Desde el saque, Lehecka se agarró a la vida. Un 3-0 hubiera sido demoledor.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Confirma el break el español
1º (2-0) Comienza sacando bien Alcaraz y confirma su break con un juego en blanco. El inicio es arrollador.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | ¡Break del murciano nada más empezar!
1º (1-0) ¡Break de Alcaraz en el primer juego del partido! Imposible empezar mejor. Muy errático el checo, que empezó con dos errores y sucumbió a la presión tras el 40-40 con una doble falta. En el punto decisivo, la manda a la red y regala el inicio soñado al murciano.
Primer juego del partido.— Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) September 2, 2025
Primer break para Alcaraz.
Un Carlitos sin concesiones. #LaPistaDelTenis #USOpen pic.twitter.com/ciTTrC9MdT
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Comienza el partido
¡Comienza el duelo de cuartos de final!
Sirve el checho para abrir el partido.
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Los jugadores salen a calentar
Tras la victoria de Jessica Pegula, la pista ha quedado libre y los jugadores salen a calentar. El partido debería comenzar en cuestión de minutos.
Carlos Alcaraz eyes a spot back in the semifinals as in-form Jiri Lehecka makes his Ashe debut! pic.twitter.com/eFZbNuSS1l— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025
-
Alcaraz - Lehecka, en directo | Los cuartos del US Open
Así se presenta el cuadro de cuartos de final en este US Open:
Jannik Sinner - Lorenzo Musetti
Novak Djokovic - Taylor Fritz
Auger-Aliassime - Álex De Minaur
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka
How good is this final 8️⃣!? pic.twitter.com/M0708b41T5— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025