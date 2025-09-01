El recado de un jugador del Rayo a Busquets Ferrer por el penalti del Barça: "Siempre se equivocan con los mismos"

El FC Barcelona ha dejado escapar sus primeros dos puntos ligueros ante un Rayo Vallecano que ha dado mucha guerra durante el encuentro en su estadio.

El partido ha generado especial polémica por la ausencia de VAR durante la primera parte, por el estado del césped y por la decisión del árbitro Busquets Ferrer de pitar un penalti a favor del FC Barcelona.

Así, al finalizar el encuentro, el jugador del Rayo Vallecano, Isi Palazón no dudó en cargar contra el colegiado y en revelar que "le había confesado que se había equivocado pitándolo". Unas duras declaraciones que han incendiado las redes.

Busquets Ferrer, señalado

Tras su sufrida victoria ante el Levante, los de Hansi Flick llegaban al Estadio de Vallecas en busca de otros tres puntos. El conjunto culé buscaba asomarse al parón de selecciones cumpliendo el objetivo de conseguir pleno de victorias y mantenerse a la cabeza de la clasificación.

No obstante, el partido se le complicó a los culés y ya al iniciar se vieron afectados por la ausencia de imágenes del VAR. A pesar de que el videoárbitraje seguía funcionando, el colegiado Busquets Ferrer no podía acceder a las diferentes perspectivas en la pantalla debido a una caída en su sistema.

De tal manera, así llegó la polémica del partido. Cerca del minuto 37, Lamine Yamal lideraba un ataque contra la defensa del Rayo. Sin embargo, en un robo de Chevarría, el '10' culé cayó sobre el área y, tras consejo del VAR, Ferrer decidió pitarlo como penalti.

Lamine no dudó dos veces en lanzarlo y consiguió poner al Barça por delante en el marcador. Eso sí, la acción no pasó impune y generó el enfado entre aficionados y jugadores del Rayo.

Ya en el túnel de vestuario, las cámaras de DAZN mostraban cómo Isi Palazón les revelaba a sus compañeros que el árbitro le había asegurado que se había equivocado al pitarlo.

Finalmente los madrileños saltaron a la segunda parte con ganas de comerse el partido y lograron anotar dos goles: uno subió al marcador y el otro fue un fuera de juego. El pitido final llegó y el encuentro quedó en un 1-1 que sabía a victoria para los jugadores rayistas.

En todo caso, en declaraciones post-partido, Isi no dudó en ser muy contundente con la actuación de Busquets Ferrer: "Cuando estás tan sometido ante un Barcelona al que tienes que controlar el partido y te pitan un penalti que no es, pues te da rabia e impotencia, lógicamente".

"Aquí podría decir mil barbaridades, pero entiendo que también es persona, también se equivoca… aunque qué casualidad que siempre se equivocan con los mismos equipos, y eso nos fastidia muchísimo", afirmaba.

Además, tampoco tuvo reparos en repetir a las cámaras lo que ya se había escuchado en el túnel: Ferrer le había revelado que se había equivocado al pitar penalti en dicha jugada.

"Por otro lado, también le honra: he hablado con él en el descanso y me ha dicho que asumía el error. Eso le honra como árbitro y como profesional. Podría venir a rajar, pero no lo voy a hacer. Ellos también se equivocan; sin VAR es muy difícil arbitrar y siempre se equivocan a favor de ellos. Recuerdo una jugada similar en el Nou Camp. Voy a morderme la lengua", aseguraba.

El hecho de que Busquets Ferrer le confesase que asumía el error no ha tardado en generar discusión en redes sociales. El exárbitro Iturralde González no dudó en señalar en Carrusel Deportivo su desconcierto: "Pongo en duda que un árbitro diga a un jugador (Isi) que se ha equivocado".

De cualquier manera, el Rayo Vallecano logró imponer un gran fútbol a los de Hansi Flick, que tuvieron grandes problemas para llegar a su portería. Los culés se marchan al parón en un cuarto puesto mientras el equipo madrileño se planta en la décima posición.