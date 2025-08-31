Las claves del España - Chipre:
España - Chipre, en directo | Willy domina el partido
1º 2:00 (19-9) Triple de Willy, que está enorme en este inicio. Cinco puntos en dos minutos para él y otro rebote ofensivo. Primero, anotó bajo el aro y después, firmó el tercer triple español en el partido. Pide tiempo muerto la anfitriona, que no puede frenar a España.
España - Chipre, en directo | Recortan los anfitriones
1º 4:00 (12-9) Permisiva ahora España en defensa y Chipre suma dos canastas fáciles.
España - Chipre, en directo | Ventaja española
1º 6:00 (10-5) Sube de ritmo España y coge una ventaja de cinco puntos. Muy activo Willy en la pintura y ya suma dos rebotes ofensivos que otorgan segundas jugadas a los de Scariolo. Otro triple de Saint-Supéry confirma el acierto de La Familia desde la línea de tres en este inicio.
España - Chipre, en directo |Igualdad inicial
1º 8:00 (5-5) España ha comenzado con buen ritmo gracias a una canasta de Willy y un triple de Aldama, pero los anfitriones han respondido con acierto desde la línea de tres. Minutos de tanteo.
España - Chipre, en directo | ¡Comienza el partido!
1º 10:00 (0-0) ¡Comienza el partido!
España - Chipre, en directo | Suenan los himnos
Suenan los himnos nacionales de España y Chipre. El partido, a punto de comenzar.
España - Chipre, en directo | Los de Scariolo, ni 24 horas de descanso
El apretado calendario del EuroBasket ya causa estragos en los jugadores. Solo 17 horas después de enfrentarse a Bosnia, los de Scariolo tendrán que medirse a Chipre. La energía física y mental, clave.
España - Chipre, en directo | ¡Muy buenas tardes!
¡Muy buenas tardes!
Bienvenidos/as a la retransmisión en directo de EL ESPAÑOL de cara al tercer partido de la Selección española de baloncesto en la presente edición de EuroBasket.