El dardo de Gonzalo Miró a Lamine Yamal: "Si quiere rendir hasta los 35, tendrá que ser más Cristiano y menos Ronaldinho"

Todavía no ha llegado el Rayo Vallecano-FC Barcelona de esta jornada liguera pero Lamine Yamal ya ha levantado polémicas durante los últimos días, especialmente después de la nueva convocatoria de la Selección española.

El seleccionador De la Fuente no dudó en defender al jugador, destacando su profesionalidad y talento por encima de lo que haga fuera de los terrenos de juego.

Un tema que generó debate en Estudio Estadio y que el tertuliano y colaborador Gonzalo Miró señaló y cargó contra el '10' del FC Barcelona.

Lamine, señalado

Durante el debut en LaLiga esta temporada 25-26, Lamine Yamal fue uno de los grandes líderes del club blaugrana, dando una asistencia y anotando un gol para cerrar el 3-1 ante el RCD Mallorca. Sin embargo, más allá de su actuación sobre el campo, lo que causó especial discusión fue su nueva celebración.

En ella, el joven jugador 'se colocaba' una corona imaginaria sobre su cabeza, muy similar a una celebración que tiene la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James.

El debate sobre si Lamine 'proclamándose rey' con tan solo 18 años levantó controversias en diferentes programas de tertulia como El Chiringuito de Jugones. No obstante, el tema se le preguntó al seleccionador Luis de la Fuente.

El entrenador salió en defensa del futbolista: "Para mí, la celebración no fue ponerse una corona, fue ponerse una chistera de mago. Y dije: ‘Es que ha vuelto a hacer magia’. También creo que hay que tener en cuenta otros aspectos".

A partir de ahí, De la Fuente compartió una reflexión sobre valorar más la actitud y rendimiento de los profesionales del deporte por encima de lo que hagan en su tiempo libre.

"Hay mucha costumbre, desgraciadamente, de destacar lo más frívolo. Y yo creo que hay que poner en valor, y más en la gente joven, que un chico de 16 años, cuando los tenía, trabajaba como el que más, porque eso no es casualidad; se cuidaba como el que más y tiene un talento descomunal. Todo lo que ha conseguido es gracias a eso y no por una fiesta o un gesto, esos son detalles sin importancia", afirmaba.

Además, también lanzó una comparativa con Carlos Alcaraz, otra joven promesa del deporte a la que se le cuestionaban sus viajes a Ibiza.

"Es como lo de Carlos Alcaraz: él entrena seis horas, luego dos de gimnasio, después está con el nutricionista y duerme. Si de vez en cuando va a Ibiza, no gana ni pierde los partidos por ir a Ibiza. Pongamos en valor lo que hacen", apuntaba De la Fuente.

Dentro del programa Estudio Estadio, Gonzalo Miró cargó contra Lamine Yamal, cuestionando su comportamiento fuera de los terrenos de juego y cómo eso puede afectar a su rendimiento.

"Se habla de eso porque ha habido muchas carreras de futbolistas que no han sido todo lo largas o brillantes que podrían haber sido porque en algún momento de sus vidas se les torció el camino. Entre ser Messi y ser Neymar, hay mucho trabajo fuera del campo", indicaba el tertuliano.

Las palabras de Miró generaban discusión en el plató, y pese a que muchos defendían que Lamine no deja de ser un adolescente, el tertuliano fue crítico con Yamal.

"Yo no creo que la crítica venga de que Lamine celebre o no su cumpleaños, o de que Alcaraz se vaya un fin de semana a Ibiza. Yo no creo que ahí esté la polémica. Pero es verdad, y es indiscutible, que no se han comportado fuera de un terreno de juego igual Ronaldinho que Cristiano Ronaldo", señalaba.

Para finalizar su participación dejó una reflexión y dardo para el futbolista culé: "Hay diferencias que marcan a uno y a otro. Si quieres rendir igual hasta los 35 años, pues tendrás que comportarte más como Cristiano y menos como Ronaldinho".