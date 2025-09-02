La clave del cierre del mercado de fichajes:
- El Liverpool rompe el mercado con el mayor gasto de la historia tras fichar a Isak; Laporte y Antony vuelven a sus casas
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Las operación más importantes del día
El mercado de fichajes de verano de la temporada 25-26 ya es historia. A las 23:59 hora española se ha terminado el plazo para que los clubes puedan incorporar a nuevos jugadores para confeccionar una plantilla lo más competitiva posible para conseguir así los objetivos.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |¡¡Laporte es nuevo jugador del Athletic Club!!
Llegó la documentación a tiempo en LaLiga y Aymeric Laporte vuelve oficialmente a casa siete años después. Las negociaciones con Al Nassr no han sido fáciles, pero el hispano-francés ha conseguido su objetivo.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |¡¡El mercado de verano ha terminado!!
Oficialmente ya es 2 de septiembre y el mercado de fichajes ha terminado. No obstante, aún pueden hacerse oficial algún fichaje que se haya cerrado a última hora.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Locura en el recibimiento a Antony
Como si de un galáctico se tratara, la afición asistió al aeropuerto para dar la bienvenida a un jugador que cayó de pie en el equipo y en la ciudad cuando llegó a LaLiga en el último mercado de invierno.
¡HISTORIA DEL BETIS! ¡LOCURA TOTAL EN SEVILLA! 🔥🔥🔥— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 1, 2025
ANTONIO DE TRIANA SALUDANDO A LA AFICIÓN QUE LE HA ROBADO EL CORAZÓN 💚#DAZNTRANSFER ↗️ pic.twitter.com/47Q8b4kdUf
Cierre del mercado de fichajes, en directo |El Betis le roba un fichaje al Sevilla
Sofyan Amrabat, el mediocentro marroquí que estaba en la agenda del Sevilla finalmente sí irá a la capital andaluza pero no para fichar por el conjunto hispalense, sino por el Betis. El jugador llega procedente del Fenerbahçe tras haber jugado en la Fiorentina y el Manchester United.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Lucas Beltrán ya es del Valencia
La Fiorentina cede al atacante argentino al Valencia, donde jugará cedido esta temporada. Un movimiento que llega tras la imposibilidad de fichar a Sadiq.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |El Sevilla se hace con Cardoso
El club hispalense y el FC Porto han cerrado un acuerdo para el traspaso de Fábio Cardoso. Sigue puliendo la plantilla Antonio Gordón de cara a conseguir el objetivo de la permanencia sin tanta presión como en años anteriores.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |La mayor inversión de la historia
El Liverpool ha tirado la casa por la ventana en este mercado de fichajes después de haberse gastado 488 millones de euros en la llegada de seis futbolistas: Isak (150), Wirtz (125), Ekitike (95), Kerkez (47), Frimpong (40) y Giovanni Leoni (31).
El vigente campeón de Inglaterra ha dado un paso adelante para confirmar su dominio en el territorio nacional y revalidar así el campeonato ante las claras amenazas de Arsenal y Chelsea, además del Manchester City, aunque los de Pep Guardiola no han tenido un buen inicio de temporada.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Oficial: Uche se va al Crystal Palace
El Getafe y el Crytal Palace inglés han llegado a un acuerdo para la cesión con opción de compra obligatoria del centrocampista nigeriano Christantus Uche, que deja el conjunto azulón para poner rumbo a la Premier League.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |¡¡El Liverpool ficha a Aleksander Isak!!
¡¡Se acaba de hacer oficial!! Aleksander Isak es nuevo jugador del Liverpool y se convierte en el fichaje más caro de la historia de la Premier: 150 kilos por el delantero del Newcastle.
We have completed the transfer of Alexander Isak from Newcastle United on a long-term contract 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Lukabakio deja el Sevilla
Dodi Lukebakio, anunciado de forma oficial por el Benfica. El ya exjugador del Sevilla se incorpora a los lisboetas, club con el que jugará Champions. El acuerdo se ha cerrado en 25 millones de euros, una venta obligada para el club hispalense para inscribir a los jugadores que faltan.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |¡¡Sadiq y Odriozola de quedan!!
Umar Sadiq y Álvaro Odriozola ya aparecen en la web de LaLiga después de que la Real Sociedad les haya inscritos. A pesar de que Sergio Francisco no cuenta con ninguno de los dos, el club no ha conseguido encontrarles una salida.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Peter Federico, del Getafe al Valladolid
El extremo dominicano deja el Getafe, con el que no ha jugado ningún minuto en las tres jornadas disputadas hasta el momento, y se va al Valladolid. Se trata de una salida más deportiva que económica, aunque su marcha libera algo de masa salarial en el equipo azulón.
Ahora sí, ya es oficial. pic.twitter.com/RDPSk1bpvu— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) September 1, 2025
Cierre del mercado de fichajes, en directo |¡¡Livakovic, nuevo portero del Girona!!
Salta la segunda bomba del día en el Girona después de haber fichado a Bryan Gil. Dominik Livakovic, el portero croata del Fenerbahçe llega al equipo de Míchel. Cabe destacar que tras el Mundial de 2018 sonó para el Bayern Múnich.
Livakovic ha visto con buenos ojos competir en LaLiga y Míchel ya tiene al portero que buscaba para aumentar la competencia con Paulo Gazzaniga y Vladyslav Krapyvtsov.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Alemao, nuevo jugador del Rayo
Alemao, según acaba de anunciar el club, ya es nuevo jugador del Rayo Vallecano. El delantero, por el que han pagado 4,5 millones, llega procedente del CF Pachuca y jugó la pasada temporada en el Oviedo.
✍️ @alemao_zrwk9, nuevo jugador del Rayo Vallecano.— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 1, 2025
El delantero llega procedente del CF Pachuca. pic.twitter.com/oogh7PoZYV
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Abu Kamara, nuevo jugador del Getafe
El Hull City ha hecho oficial la cesión de Abu Kamara al Getafe. El extremo de Sierra Leona, de 22 años, se incorpora al ataque de los de Bordalás.
Abu Kamara has joined Getafe on a season-long loan.— Hull City (@HullCity) September 1, 2025
Wishing you the best of luck, @AbuKamara47 🧡#hcafc
Cierre del mercado de fichajes, en directo |"Las inversiones de LaLiga estarán en 600 millones de euros"
Javier Gómez, Director General Corporativo de LaLiga, habla sobre la situación de los clubes españoles en el cierre del mercado y la diferencia de gasto en fichajes comparado con la Premier. "Uno mira los últimos 10 años, quién reina en Europa, quién gana, los equipos españoles cómo están y no dicen eso".
Los datos dicen que aquí somos una liga en la que los clubes han decidido no gastar más de lo que generan y limitar las aportaciones de los accionistas. Las inversiones de LaLiga estarán en 600 millones de euros, parecido a la Bundesliga. La Premier está en el doble de ingresos pero está gastando más del triple".
"Los que están desequilibrados son otros. Aquí las cuentas son estas", ha dicho.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |¡Se rompe el acuerdo por Javi Galán!
Informa el diario AS que Javi Galán no será jugador del Nottingham Forest ya que el club inglés se ha echado para atrás en el último momento cuando ya estaba todo cerrado.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Diego Carlos ficha por el Como
Diego Carlos, central brasileño de 32 años, nuevo jugador del Como de Cesc. El defensa, que militó en el Sevilla, deja el Fenerbaçhe, como ha anunciado el club turco.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Donnarumma ya ha firmado con el City
"Ya existe un acuerdo de Donnarumma con el Manchester City. El ya exportero del PSG, de 26 años, se comprometerá con el equipo que dirige Pep Guardiola", anuncian desde Inglaterra.