El Liverpool ha tirado la casa por la ventana en este mercado de fichajes después de haberse gastado 488 millones de euros en la llegada de seis futbolistas: Isak (150), Wirtz (125), Ekitike (95), Kerkez (47), Frimpong (40) y Giovanni Leoni (31).

El vigente campeón de Inglaterra ha dado un paso adelante para confirmar su dominio en el territorio nacional y revalidar así el campeonato ante las claras amenazas de Arsenal y Chelsea, además del Manchester City, aunque los de Pep Guardiola no han tenido un buen inicio de temporada.