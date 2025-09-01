Busquets Ferrer reconoció su fallo a favor del Barça, según Palazón: "Chavales, el árbitro acaba de asumir el error"

La tercera jornada de La Liga dejó en Vallecas una polémica que promete seguir dando que hablar. El Rayo Vallecano y el Barcelona firmaron un empate intenso, pero el foco del encuentro se situó en una decisión arbitral de Mateo Busquets Ferrer que condicionó el desarrollo del partido.

Un penalti señalado sobre Lamine Yamal encendió los ánimos locales, sobre todo porque la jugada no pudo ser revisada al no funcionar la conexión con la sala VOR durante toda la primera parte.

La acción llegó en el minuto cuarenta, cuando el atacante azulgrana cayó en el área tras un ligero contacto con Pep Chavarría. El colegiado balear señaló el punto de penalti y, sin la posibilidad de ayuda tecnológica, la decisión se mantuvo.

Isi Palazón 🗣️ "¿Cómo pitas eso? Es un lance del juego"

Luiz Felipe 💭 "Ve a mirar"



Los momentos de tensión con Busquets Ferrar tras el penalti a Lamine Yamal 🧐 Imagen de #ElPost pic.twitter.com/AAjEyWz1Dj — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

Lamine transformó la pena máxima y adelantó al conjunto de Hansi Flick. El problema no fue solo la duda de la jugada, sino la ausencia del VAR en pleno año 2025, algo que los jugadores del Rayo no podían dar crédito.

El momento más revelador se vivió en el túnel de vestuarios al descanso. Las cámaras de DAZN captaron a Isi Palazón dirigiéndose a sus compañeros y dejando una frase que ya forma parte de la controversia: "Chavales, el árbitro acaba de asumir el error. Lo acaba de asumir".

🗣️ Isi Palazón: "Chavales, el árbitro acaba de asumir el error"



El jugador del Rayo Vallecano habla sobre el penalti#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/pRf1E1E0Gx — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

El capitán rayista aseguraba que Busquets Ferrer le confesó que había errado en su decisión, una admisión insólita y que aumentó el enfado del vestuario franjirrojo. El propio Isi ofreció más detalles al finalizar el encuentro en los micrófonos de DAZN.

"Te podría decir mil barbaridades, pero es persona y también se equivoca, pero qué casualidad que siempre se equivocan contra los mismos. Me ha dicho que asume su error y eso le honra. Sin VAR es muy difícil arbitrar y al final siempre se equivocan hacia los mismos", declaró.

Además, recordó que en el Camp Nou, la temporada pasada, ya vivieron una situación parecida: "El año pasado en el Camp Nou también se equivocaron. Voy a morderme la lengua. Le honra como persona asumir su error".

Más allá de la polémica, el partido tuvo un ritmo alto y un Rayo competitivo que nunca se dio por vencido. Pese al mazazo del gol, el equipo de Iñigo Pérez reaccionó y encontró el empate gracias a Fran Pérez, que aprovechó un saque de esquina botado por Isi.

El empate hizo justicia al esfuerzo local y solo las intervenciones de Joan García evitaron que el campeón cayera derrotado en Vallecas.

El encuentro evidenció dos realidades: el coraje del Rayo y las carencias estructurales de la competición.

En un campeonato que presume de ser uno de los mejores del mundo resulta incomprensible que una caída de conexión tecnológica condicione un resultado.

La admisión del propio árbitro sobre su error, revelada por Isi, alimenta la sensación de que el Barcelona volvió a verse beneficiado en una decisión controvertida.

Vallecas fue escenario de un gran partido, pero el recuerdo quedará marcado por un penalti que nunca debió subir al marcador y por una confesión arbitral que destapa la fragilidad del sistema en la élite del fútbol español.