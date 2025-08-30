Sergio Ramos (39) y su pasión lejos del fútbol: 48 millones en Spotify y unas bulerías "mejor que algunos profesionales"

Sergio Ramos, en el videoclip de la canción 'No me contradigas'

Sergio Ramos siempre será recordado por el cabezazo del minuto 93 en Lisboa, por sus años de liderazgo y capitanía en el Real Madrid y por su carácter indomable dentro del campo.

Sin embargo, a sus 39 años, el central de Camas, actual futbolista del Rayados de Monterrey, ha demostrado que su talento no se limita al césped.

Su segunda gran pasión, la música, le ha permitido construir una trayectoria sorprendente que combina raíces flamencas, colaboraciones con artistas reconocidos y un éxito tangible en plataformas como Spotify, donde supera las 48 millones de reproducciones.

Amor por el flamenco

El origen de Ramos explica en gran medida su inclinación artística. Nacido en Camas (Sevilla) creció rodeado del flamenco y pronto mostró un interés genuino por la guitarra, el cante y la composición.

En su entorno no dudan en reconocer que tiene "un gran don" para las bulerías, uno de los estilos más exigentes del género.

No es raro verle en reuniones familiares o en redes sociales interpretando fragmentos que demuestran una técnica y un desparpajo propios de un aficionado avanzado.

Ramos ha conseguido transformar lo que empezó como un hobby íntimo en un proyecto artístico con identidad propia, avalado por músicos de prestigio que lo han acompañado en distintas aventuras.

El repertorio de Sergio Ramos en Spotify

El repertorio

La primera gran incursión del defensa en la industria musical llegó en 2016 con "La Roja Baila", el himno oficial de la selección española para la Eurocopa de Francia.

El tema, producido por RedOne y compartido con Niña Pastori, fue concebido para "hacer soñar a un país entero con un nuevo título" y todavía hoy acumula más de 20,4 millones de reproducciones en Spotify, siendo el mayor éxito de su catálogo.

En 2018 repitió experiencia con "Otra Estrella en Tu Corazón", junto a Demarco Flamenco, como tema inspiracional para el Mundial de Rusia.

Ese mismo año lanzó "SR4", una canción dedicada a su trayectoria futbolística y a su dorsal más icónico.

Ya en 2012, Ramos dejó muestras de su talento con "A Quién Le Voy a Contar Mis Penas", incluida en un disco de Canelita y que hoy supera las 14,6 millones de escuchas.

Más recientemente, en diciembre de 2023, sorprendió con "No Me Contradigas", grabada junto al grupo Los Yakis, con quienes mantiene una estrecha amistad nacida en redes sociales.

El tema suma ya más de 8,4 millones de reproducciones y fue uno de los más comentados dentro de su repertorio musical.

En paralelo, ha participado en homenajes como "El Sueño de Todos" (2021), que mezclaba su voz con grabaciones del legendario Camarón de la Isla.

Reconocimiento y éxitos

Si algo llama la atención de la carrera musical de Ramos es el respeto que despierta entre profesionales. Los Yakis han afirmado que "sabe mucho y canta muy bien las bulerías, mejor que muchos que se dedican a ello".

El mexicano Carín León ha ido más allá, definiéndolo como "un artistazo" y comparándolo con "Tony Stark de la vida real" por su capacidad para destacar en distintas disciplinas creativas.

El propio León, referente del regional mexicano, ha confirmado que trabaja con Sergio Ramos en una canción que promete ser un cruce entre flamenco y música norteña.

El futbolista ha tomado parte activa en estas colaboraciones, no solo como intérprete sino también como compositor. Esa implicación ha sido subrayada por los artistas con los que comparte estudio, que destacan su oído y su facilidad para crear letras.

Sergio Ramos, en su presentación con Rayados de Monterrey. Reuters

Cifras sorprendentes

La música de Sergio Ramos no es un pasatiempo privado. Sus cifras lo sitúan en un nivel llamativo para alguien cuya carrera principal ha sido el fútbol.

Según datos de Spotify, acumula 48.691.344 reproducciones totales, con actualmente de 246.806 oyentes mensuales.

Además de los éxitos ya citados, temas como "Otra Estrella en Tu Corazón" superan los 4,3 millones de escuchas, y "SR4" roza las 700.000.

Este impacto confirma que existe un público fiel que sigue su evolución artística y que su propuesta conecta tanto con aficionados al deporte como con amantes del flamenco.

Proyectos internacionales

El próximo gran movimiento en la carrera musical de Ramos será la colaboración con Carín León, una canción en la que el camero figura como compositor principal y que está prevista para finales de este 2025.

Según el artista mexicano, se trata de "una rolita que es una locura", donde se combinarán dos tradiciones musicales en apariencia distantes pero unidas por la emoción y la fuerza de sus raíces.

Paralelamente, este mes ha protagonizado una campaña publicitaria misteriosa en Madrid que ha levantado todo tipo de especulaciones.

🤨 ¿QUÉ TRAMAS, @SergioRamos? 🤨



😏 Mbappé ha compartido un vídeo de una furgoneta en Madrid con las siglas 'SR93'.



👀 "Tú me pediste que vuele...". pic.twitter.com/CVG5p7mfDr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 22, 2025

Una furgoneta negra rotulada con el mensaje "Tú me pediste que vuele… SR93" recorrió puntos emblemáticos como la Plaza de Cibeles o el Santiago Bernabéu.

En redes sociales, Ramos compartió imágenes relacionadas y generó debate sobre si se trataba de un nuevo proyecto musical, un evento o una acción vinculada a su marca personal.

La participación de figuras como Kylian Mbappé, Omar Montes u Ovy on the Drums amplificó el eco mediático y varias informaciones señalan que se trata de un nuevo proyecto musical aún desconocido.

Entre Monterrey y Madrid

Mientras compite en la Liga MX con Rayados de Monterrey, Sergio Ramos mantiene viva su faceta musical y cultural en Europa.

El dorsal 93 que luce en México es un guiño al gol que le convirtió en eterno en Lisboa, pero también al sello SR93, que parece ser la base de su actual estrategia artística y publicitaria.

El camero no ha dejado de cultivar su imagen como artista completo: canta, compone, toca la guitarra y se atreve con proyectos que combinan tradición y modernidad.

Su pasión por la música se ha convertido en un complemento natural a su legado deportivo y, a juzgar por las cifras y el interés que despierta, es una carrera paralela con proyección real.

Con casi medio centenar de millones de escuchas en Spotify, el respeto de músicos consagrados y una campaña en marcha que apunta a nuevas sorpresas, Sergio Ramos confirma que su historia no se escribe solo en los estadios.