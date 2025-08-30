Donald Trump y Dana White dan forma a la gran fiesta del 4 de Julio de 2026 en la Casa Blanca: nuevos detalles

Donald Trump, con Dana White a su izquierda, en el UfC 316 Reuters

El 4 de julio de 2026 marcará un hito en la historia de Estados Unidos, no solo por la conmemoración del 250 aniversario de la independencia, sino también porque la Casa Blanca se convertirá en el escenario de un evento deportivo sin precedentes.

Donald Trump y Dana White han confirmado que la UFC organizará un combate en los jardines presidenciales, una idea que llevaba meses gestándose y que ahora empieza a tomar forma con más detalles.

Dana White, presidente de la UFC y uno de los grandes aliados del actual mandatario, anunció esta semana que tras una reunión en la Casa Blanca con Trump, el proyecto está oficialmente en marcha.

"El combate en la Casa Blanca es un hecho. Hoy lo cerramos y en las próximas semanas daremos más detalles", aseguró.

El directivo subrayó que se trata de un día histórico para la organización y para el país, vinculando el espectáculo deportivo con las celebraciones del aniversario de la independencia.

La intención es ofrecer una velada única que mezcle patriotismo, espectáculo y la presencia de algunas de las estrellas más reconocidas de la UFC.

Dana White, durante su discurso en la celebración de Donald Trump tras su victoria electoral Reuters

McGregor, en la agenda

Aunque el cartel definitivo aún no se ha anunciado, todos los focos apuntan hacia Conor McGregor, uno de los luchadores más mediáticos y carismáticos del deporte.

White expresó su confianza en el irlandés: "Conor McGregor ha demostrado que siempre cumple, salvo cuando está lesionado de gravedad. Confío en él", ha explicado estos días White.

El excampeón no compite oficialmente desde febrero de 2021, cuando cayó frente a Dustin Poirier, pero en julio dejó entrever su interés por estar en Washington.

Donal Trump y Conor McGregor en la Casa Blanca Instagram

"Es probable que me dirija de nuevo al Despacho Oval, así que ese será mi próximo destino", declaró en tono enigmático.

Por el contrario, la figura de Jon Jones, considerado por muchos como uno de los mejores peleadores de la historia, parece descartada.

White se mostró tajante: "No confío en Jon Jones, no hablo con él y la probabilidad de que esté en la cartelera de la Casa Blanca es de mil millones a uno".

Aun así, Jones reaccionó en redes manteniendo viva su esperanza: "Sigo entrenando y optimista sobre la posibilidad de estar en el evento. Al final, Dana es el jefe".

Ivanka Trump, pieza clave

Un aspecto que ha sorprendido es la implicación de Ivanka Trump, hija del presidente, en la planificación del espectáculo y que han destacado varios medios estadounidenses.

Tras mantenerse alejada de la política durante el segundo mandato de su padre, ha aceptado colaborar en este proyecto que pretende situar a la Casa Blanca en el centro de la atención mundial.

Dana White confirmó su participación: "Ivanka también está involucrada en esto. Nos sentimos muy bien con el progreso y pronto tendremos más reuniones en Washington para definir detalles".

Ivanka Trump, en un acto de campaña de su padre Donald Trump

La inclusión de Ivanka responde, según fuentes de la Casa Blanca, a su experiencia previa en la gestión de iniciativas relacionadas con el empoderamiento económico y la organización de grandes eventos.

Ahora, su rol será garantizar que la velada cumpla tanto con las expectativas de la UFC como con los protocolos propios de la residencia presidencial.

Un evento global

Más allá de lo simbólico, la UFC y la administración Trump buscan que el espectáculo tenga un impacto internacional. Se espera que el evento sea transmitido en directo por CBS, lo que aseguraría una audiencia masiva.

Trump, en un mitin en Iowa, no ocultó su entusiasmo: "Vamos a tener un combate de la UFC en los terrenos de la Casa Blanca. Tenemos mucho espacio y Dana lo va a hacer".

El anuncio no ha estado exento de polémica. Algunos críticos consideran inapropiado mezclar la sede presidencial con un evento de artes marciales mixtas, calificando la idea de "embarazosa".

Sin embargo, tanto Trump como White están convencidos de que la iniciativa será "épica" y marcará un antes y un después en la relación entre deporte y política.

El 4 de julio de 2026 promete ser un día de múltiples celebraciones: la historia de Estados Unidos, la espectacularidad del deporte y la visión de un presidente que quiere dejar huella en la cultura popular.

Con la UFC como protagonista, la Casa Blanca se transformará en un estadio improvisado, con el objetivo de ofrecer al público un espectáculo inolvidable.

El camino hacia ese día aún tiene incógnitas, especialmente sobre qué peleadores subirán al octágono.

Pero lo que ya es seguro es que Trump y Dana White han cerrado un acuerdo que pondrá a la UFC en el centro de la fiesta nacional más importante de Estados Unidos.