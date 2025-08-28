Las claves del Georgia 83-69 España
Georgia - España, en directo | La crónica del partido
Revés a la primera de cambios que complica, y mucho, las cosas en el Eurobasket. España pinchó en su debut en el torneo ante una Georgia guerrera que aprovechó, sobre todo, la docilidad española debajo de su aro.
Georgia - España, en directo | ¡Final del partido!
10' - 4º (83-69) Terminó el partido. Derrota de España. Durísimo estreno para los de Sergio Scariolo en un Eurobasket que se pone cuesta arriba desde el principio. Será obligatorio ganar a Bosnia el sábado, y luego vendrá Chipre con Italia y Grecia al final del camino.
Georgia - España, en directo | Un minuto para el final
9' - 4º (79-67) Queda un minuto y España está a doce puntos. Deben pensar los de Scariolo en reducir la diferencia todo lo posible pensando en el resto del torneo.
Georgia - España, en directo | Hundimiento total para España
7' - 4º (75-60) Agujero doloroso en el marcador. 15 puntos de diferencia a tres minutos del final. Desesperación total en España.
Georgia - España, en directo | Bitadze hace otro triple
6' - 4º (70-60) Triple de Bitadze y vuelve Georgia a estar diez por delante. Empieza a ser un imposible para España.
Georgia - España, en directo | Resisten los georgianos
3' - 4º (65-58) Apretó España, pero el equipo georgiano ha logrado frenar la sangría de puntos. Son siete arriba para ellos.
Georgia - España, en directo | Juancho impulsa a España
2' - 4º (61-56) Cinco puntos seguidos de Juancho Hernangómez y España que recorta una buena ventaja de sopetón. Hay partido, sin duda.
Georgia - España, en directo | ¡Final del tercer cuarto!
10' - 3º (57-49) Se acaba el tercer cuarto con un fallo a canasta de Brizuela. Quedan diez minutos y España marcha ocho abajo. Va estar muy complicado, sobre todo con tanto rebote regalado bajo nuestra canasta.
Georgia - España, en directo | Antideportiva para Shermadini
8' - 3º (57-47) Han estado revisando los árbitros una acción de Shermadini que se salda con antideportiva. A ver si lo aprovecha España.
Georgia - España, en directo | Ventaja de diez para los georgianos
8' - 3º (57-47) Iguala España su peor diferencia en el partido... Diez arriba Georgia, a punto de entrar en el último cuarto con una ventaja importante.
Georgia - España, en directo | Se quedan atrás los de Scariolo
6' - 3º (53-44) Tuvo la oportunidad España de ponerse a dos y ahora está a nueva, casi la mayor diferencia del partido. Dos tiempos muertos seguidos de Scariolo, que busca urgentemente soluciones.
Georgia - España, en directo | Aldama toma el mando
5' - 3º (48-44) Suma ya doce puntos Santi Aldama, empatando la anotación de Mamukelashvili. Tira del carro el jugador de los Grizzlies para tratar de dar la vuelta al marcador.
Georgia - España, en directo | Problemas: se entona Shengelia
3' - 3º (46-38) Suma ya ocho puntos Shengelia, que va calentando la mano. Se van acumulando los problemas para España.
Georgia - España, en directo | Nuevo hundimiento español
2' - 3º (42-35) Primeros minutos tras el descanso y España se pone siete abajo...
Georgia - España, en directo | Descanso en Limassol
10' - 2º (37-35) Llegamos al descanso con una canasta de Brizuela. Dos abajo los españoles tras dos cuartos llenos de imprecisiones. Sanadze (11 puntos y un rebote) y Willy Hernangónez (8 puntos, tres rebotes y una asistencia), los líderes del partido.
Georgia - España, en directo | Shengelia castiga desde el triple
10' - 2º (37-33) A punto de acabar el segundo cuarto y Georgia vuelve a apretar. Shengelia anota desde la línea de tres y abre de nuevo brecha en el marcador. Tiempo muerto de España.
Georgia - España, en directo | Los de Scariolo se ponen por delante
9' - 2º (32-33) 19 minutos le ha costado a España, pero ahí está. Se pone por delante el equipo de Scariolo, que quiere irse al descanso dominando en el marcador,
Georgia - España, en directo | Lluvia de triples en ambos lados
7' - 2º (31-29) Responde España desde la línea de atrás. Sigue ahí el combinado de Scariolo, pero no llega a confirmar la remontada. Hay que seguir remando.
Georgia - España, en directo | Aprietan de nuevo los georgianos
5' - 2º (28-24) A cinco minutos pra el descanso, vuelve Georgia a distanciarse en el marcador. Cuatro de ventaja con Mamukelashvili, Bitadze y Baldwin como líderes.
Georgia - España, en directo | ¡Willy pone a España a 1!
2' - 2º (20-19) Sigue creciendo España en el marcador. Una canasta bajo el aro de Willy Hernangómez pone a los de Scariolo uno abajo.