Las claves del Georgia - España
Georgia - España, en directo | Ventaja de diez para los georgianos
8' - 3º (57-47) Iguala España su peor diferencia en el partido... Diez arriba Georgia, a punto de entrar en el último cuarto con una ventaja importante.
Georgia - España, en directo | Se quedan atrás los de Scariolo
6' - 3º (53-44) Tuvo la oportunidad España de ponerse a dos y ahora está a nueva, casi la mayor diferencia del partido. Dos tiempos muertos seguidos de Scariolo, que busca urgentemente soluciones.
Georgia - España, en directo | Aldama toma el mando
5' - 3º (48-44) Suma ya doce puntos Santi Aldama, empatando la anotación de Mamukelashvili. Tira del carro el jugador de los Grizzlies para tratar de dar la vuelta al marcador.
Georgia - España, en directo | Problemas: se entona Shengelia
3' - 3º (46-38) Suma ya ocho puntos Shengelia, que va calentando la mano. Se van acumulando los problemas para España.
Georgia - España, en directo | Nuevo hundimiento español
2' - 3º (42-35) Primeros minutos tras el descanso y España se pone siete abajo...
Georgia - España, en directo | Descanso en Limassol
10' - 2º (37-35) Llegamos al descanso con una canasta de Brizuela. Dos abajo los españoles tras dos cuartos llenos de imprecisiones. Sanadze (11 puntos y un rebote) y Willy Hernangónez (8 puntos, tres rebotes y una asistencia), los líderes del partido.
Georgia - España, en directo | Shengelia castiga desde el triple
10' - 2º (37-33) A punto de acabar el segundo cuarto y Georgia vuelve a apretar. Shengelia anota desde la línea de tres y abre de nuevo brecha en el marcador. Tiempo muerto de España.
Georgia - España, en directo | Los de Scariolo se ponen por delante
9' - 2º (32-33) 19 minutos le ha costado a España, pero ahí está. Se pone por delante el equipo de Scariolo, que quiere irse al descanso dominando en el marcador,
Georgia - España, en directo | Lluvia de triples en ambos lados
7' - 2º (31-29) Responde España desde la línea de atrás. Sigue ahí el combinado de Scariolo, pero no llega a confirmar la remontada. Hay que seguir remando.
Georgia - España, en directo | Aprietan de nuevo los georgianos
5' - 2º (28-24) A cinco minutos pra el descanso, vuelve Georgia a distanciarse en el marcador. Cuatro de ventaja con Mamukelashvili, Bitadze y Baldwin como líderes.
Georgia - España, en directo | ¡Willy pone a España a 1!
2' - 2º (20-19) Sigue creciendo España en el marcador. Una canasta bajo el aro de Willy Hernangómez pone a los de Scariolo uno abajo.
Georgia - España, en directo | ¡Final del primer cuarto!
10' - 1er (20-17) Se acabó el primer cuarto. España llegó a ir diez abajo en el marcador, pero pudo recuperar terreno en la recta final. Mamukelashvili, con ocho puntos, y Baldwin, con seis, lideran la anotación.
Georgia - España, en directo | Recortan los de Scariolo en el marcador
9' - 1er (20-14) Consigue España rebajar la diferencia a seis puntos. Aun así, mucho más sólido debajo de los aros los georgianos.
Georgia - España, en directo | ¡Triple de Saint-Supery!
8' - 1er (21-12) Anotó de tres el joven español Saint-Supery. Replica Mamukelashvili anotando dos tiros libres.
Georgia - España, en directo | Se pone Georgia diez arriba
7' - 1st (19-9) Tres canastas seguidas de Georgia y España ya va diez abajo. Problemas serios en este primer cuarto.
Georgia - España, en directo | ¡Triple de Joel Parra!
6' - 1st (13-9) ¡Treeeeeees puntos! Triple de Parra para acercar a España en el marcador.
Georgia - España, en directo | Primer tiempo muerto
5' - 1st (13-6) Pide tiempo muerto Scariolo, que ve cómo los georgianos se escapan en el marcador tras cumplirse la mitad del primer cuarto. Sanadze, con cuatro puntos, también está haciendo daño.
Georgia - España, en directo |Los de Scariolo, por detrás
4' - 1st (9-6) Sigue España por debajo en el marcador. Ya van cinco puntos de Mamukelashvili, el mejor en este arranque del encuentro.
Georgia - España, en directo | Triple de Mamukelashvili
2' - 1st (5-2) Toma distancia Georgia gracias a un triple de Mamukelashvili, el primero del partido. Canastón del jugador que milita en la NBA en los MIlawaukee Bucks.
Georgia - España, en directo | Sin puntos en el arranque
1' - 1st (0-0) No se mueve el marcador en el primer minuto. Fallos en ambos lados de la cancha. Inicio desacertado de España bajo el aro.