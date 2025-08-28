Publicada
Actualizada

  1. Georgia - España, en directo | Ventaja de diez para los georgianos

    8' - 3º (57-47) Iguala España su peor diferencia en el partido... Diez arriba Georgia, a punto de entrar en el último cuarto con una ventaja importante.

  2. Georgia - España, en directo | Se quedan atrás los de Scariolo

    6' - 3º (53-44) Tuvo la oportunidad España de ponerse a dos y ahora está a nueva, casi la mayor diferencia del partido. Dos tiempos muertos seguidos de Scariolo, que busca urgentemente soluciones.

  3. Georgia - España, en directo | Aldama toma el mando

    5' - 3º (48-44) Suma ya doce puntos Santi Aldama, empatando la anotación de Mamukelashvili. Tira del carro el jugador de los Grizzlies para tratar de dar la vuelta al marcador.

  4. Georgia - España, en directo | Problemas: se entona Shengelia

    3' - 3º (46-38) Suma ya ocho puntos Shengelia, que va calentando la mano. Se van acumulando los problemas para España.

  5. Georgia - España, en directo | Nuevo hundimiento español

    2' - 3º (42-35) Primeros minutos tras el descanso y España se pone siete abajo... 

  6. Georgia - España, en directo | Descanso en Limassol

    10' - 2º (37-35) Llegamos al descanso con una canasta de Brizuela. Dos abajo los españoles tras dos cuartos llenos de imprecisiones. Sanadze (11 puntos y un rebote) y Willy Hernangónez (8 puntos, tres rebotes y una asistencia), los líderes del partido.

  7. Georgia - España, en directo | Shengelia castiga desde el triple

    10' - 2º (37-33) A punto de acabar el segundo cuarto y Georgia vuelve a apretar. Shengelia anota desde la línea de tres y abre de nuevo brecha en el marcador. Tiempo muerto de España.

  8. Georgia - España, en directo | Los de Scariolo se ponen por delante

    9' - 2º (32-33) 19 minutos le ha costado a España, pero ahí está. Se pone por delante el equipo de Scariolo, que quiere irse al descanso dominando en el marcador,

  9. Georgia - España, en directo | Lluvia de triples en ambos lados

    7' - 2º (31-29) Responde España desde la línea de atrás. Sigue ahí el combinado de Scariolo, pero no llega a confirmar la remontada. Hay que seguir remando.

  10. Georgia - España, en directo | Aprietan de nuevo los georgianos

    5' - 2º (28-24) A cinco minutos pra el descanso, vuelve Georgia a distanciarse en el marcador. Cuatro de ventaja con Mamukelashvili, Bitadze y Baldwin como líderes.

  11. Georgia - España, en directo | ¡Willy pone a España a 1!

    2' - 2º (20-19) Sigue creciendo España en el marcador. Una canasta bajo el aro de Willy Hernangómez pone a los de Scariolo uno abajo.

  12. Georgia - España, en directo | ¡Final del primer cuarto!

    10' - 1er (20-17) Se acabó el primer cuarto. España llegó a ir diez abajo en el marcador, pero pudo recuperar terreno en la recta final. Mamukelashvili, con ocho puntos, y Baldwin, con seis, lideran la anotación.

  13. Georgia - España, en directo | Recortan los de Scariolo en el marcador

    9' - 1er (20-14) Consigue España rebajar la diferencia a seis puntos. Aun así, mucho más sólido debajo de los aros los georgianos.

  14. Georgia - España, en directo | ¡Triple de Saint-Supery!

    8' - 1er (21-12) Anotó de tres el joven español Saint-Supery. Replica Mamukelashvili anotando dos tiros libres.

  15. Georgia - España, en directo | Se pone Georgia diez arriba

    7' - 1st (19-9) Tres canastas seguidas de Georgia y España ya va diez abajo. Problemas serios en este primer cuarto.

  16. Georgia - España, en directo | ¡Triple de Joel Parra!

    6' - 1st (13-9) ¡Treeeeeees puntos! Triple de Parra para acercar a España en el marcador.

  17. Georgia - España, en directo | Primer tiempo muerto

    5' - 1st (13-6) Pide tiempo muerto Scariolo, que ve cómo los georgianos se escapan en el marcador tras cumplirse la mitad del primer cuarto. Sanadze, con cuatro puntos, también está haciendo daño.

  18. Georgia - España, en directo |Los de Scariolo, por detrás

    4' - 1st (9-6) Sigue España por debajo en el marcador. Ya van cinco puntos de Mamukelashvili, el mejor en este arranque del encuentro.

  19. Georgia - España, en directo | Triple de Mamukelashvili

    2' - 1st (5-2) Toma distancia Georgia gracias a un triple de Mamukelashvili, el primero del partido. Canastón del jugador que milita en la NBA en los MIlawaukee Bucks.

  20. Georgia - España, en directo | Sin puntos en el arranque

    1' - 1st (0-0) No se mueve el marcador en el primer minuto. Fallos en ambos lados de la cancha. Inicio desacertado de España bajo el aro.