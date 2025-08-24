Real Sociedad y Espanyol firmaron tablas (2-2) en la segunda jornada de LaLiga EA Sports gracias a una reacción a tiempo del conjunto local en la segunda parte.



Los goles pericos llegaron en la primera mitad por medio de Pere Milla de cabeza (m.10) y Javi Puado de penalti (m.46).



Ander Barrenetxea acortó distancia para la Real en el minuto 61 y Orri Óskarsson logró el 2-2 en el 69.