Pipi Estrada (68) explota contra el Cholo Simeone: "Está muy cómodo porque sabe que gane o pierda, no le va a pasar nada"

El Atlético de Madrid se ha inaugurado esta temporada de LaLiga ante el Espanyol con una sorprendente derrota. Los del Cholo Simeone empezaron poniéndose por delante en el marcador pero finalmente el conjunto perico logró darle la vuelta al resultado.

Así, este tropiezo del Atlético de Madrid ha atraído numerosas críticas debido a su gran desembolso en fichajes durante el presente mercado de fichajes, donde ha llegado a gastar alrededor de 170 millones de euros.

Uno de los grandes señalados por el pésimo inicio del Atlético ha sido el Cholo Simeone, especialmente por su decisión de cambiar a Julián Álvarez en el minuto 82.

Simeone, señalado

Después de su paso como jugador, en diciembre de 2011, Diego Pablo Simeone llegó al Atlético de Madrid como reemplazo de Gregorio Manzano. A pesar de tener solo experiencia en el fútbol argentino y un corto paso por el Catania italiano, Simeone asumía el reto de tomar las riendas del conjunto rojiblanco.

Al poco tiempo, el entrenador argentino marcó su filosofía sobre el equipo, basada en jugar cada partido como una final, construir una defensa sólida y aprovechar cada oportunidad sobre el terreno de juego.

Con el paso de los años, el Atlético de Madrid pasó de luchar por alcanzar puestos de Europa League a conquistar el trofeo y, posteriormente, convertirse en un habitual de la Champions League hasta llegar a disputar dos finales. Historia para el club.

De la mano de Simeone, el conjunto colchonero llegó a ampliar considerablemente el palmarés del Atlético. Bajo su batuta ganaron dos Europa Leagues, dos Supercopas europeas, dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Esto además de quedarse a las puertas de ganar la Champions League en dos ocasiones.

Por tanto, es un entrenador que ha marcado un antes y un después dentro del club. Ha pasado de ser un equipo que competía por puestos europeos a ser el tercero en discordia entre Madrid y Barcelona, arrebatándoles victorias en numerosas ocasiones.

No obstante, desde la temporada 2020-21, Simeone no ha logrado conseguir ningún trofeo para el Atlético de Madrid. Un rendimiento que ha sido muy criticado por aficionados y periodistas.

A eso hay que sumarle que el club lleva dos temporadas siendo de los equipos que más gasta en el mercado de fichajes. Julián Álvarez, Sorloth, Álex Baena, David Hancko o Robin Le Normand son solo algunos ejemplos. Entre estas dos temporadas ha desembolsado hasta 363 millones de euros.

Por esa razón, este tema ha generado bastante debate en El Chiringuito de Jugones, donde Pipi Estrada fue muy crítico con el técnico.

"El problema que tienen los aficionados del Atlético de Madrid, desgraciadamente, es que el Cholo está demasiado cómodo, porque gane o pierda no pasa nada. Está muy cómodo. Piensan que si se va el Cholo, desaparece el Atleti. Se creen que desaparece. Que le hagan una estatua fuera del estadio y ya está", señaló el tertuliano.

Josep Pedrerol, entendiendo el punto de Pipi, compartió su argumento: "Le critican, pero no le dejarían marchar. No hay ningún atlético que quiera que se vaya el Cholo".

Hasta Jorge D'Alessandro se sumó a las críticas a Simeone, usando como ejemplo una reciente entrevista de Witsel tras abandonar el Atlético de Madrid.

"Hoy salió Witsel en rueda de prensa con el Girona y sus primeras declaraciones fueron que le gusta el estilo de Míchel, que está acostumbrado a otro fútbol, y mientras le ponían de líbero... ¡Jugó tres temporadas de líbero en el Atlético de Madrid! Venía de jugar de pivote en la máquina del Borussia Dortmund", indicaba el exentrenador.

Por ahora parece poco probable que Simeone abandone el Atlético de Madrid. El técnico finaliza contrato en 2027 y ni un despido ni una dimisión se antojan reales.

Su astronómico salario de 13 millones de euros complica que abandone por su propia decisión el club y su gran aporte en la historia del club hace que la directiva le haga salir por la puerta de atrás. Lo que está claro es que la era de Simeone en el Atlético de Madrid podría estar llegando a su fin.