El palo de Manolo Lama a Bellingham: "Su lesión alivia a Xabi Alonso, es un jugador que rompe la táctica del equipo"

El Real Madrid se ha estrenado ante el Osasuna en la primera jornada de LaLiga. El club merengue ha conseguido vencer gracias a un gol de penalti de Mbappé.

Pese a la victoria, el equipo ha generado dudas por su falta de generar jugadas y precisión a portería. Así, esto ha provocado que se señale a diferentes jugadores de la plantilla.

Así, una de las ausencias más llamativas ha sido la de Bellingham por su lesión de hombro, y que Manolo Lama no ha dudado en situar su ausencia como un beneficio para Xabi Alonso a la hora de plantear su delantera.

Bellingham, señalado

Aunque estuvo presente con el conjunto merengue en el Mundial de Clubes, al finalizar el torneo Jude Bellingham tuvo que ser intervenido de una luxación recidivaste en el hombro izquierdo.

El futbolista llevaba acumulando dolores en su hombro y fue llevado a quirófano para poder ser intervenido quirúrgicamente. Su período de baja sería de entre 3 y 4 meses.

De tal manera, el jugador se perdería las primeras jornadas de LaLiga con el Real Madrid y, precisamente, el debut de Xabi Alonso como entrenador en el Santiago Bernabéu.

El técnico decidió plantear su primera alineación del Madrid confiando en Courtois en portería; Carreras, Huijsen, Militao y Arnold en defensa; Valverde, Tchouameni y Guler en el centro del campo; y la delantera conformada por Vinicius, Mbappé y Brahim.

Las diferentes tácticas del entrenador fueron tema de debate en El Partidazo de COPE, donde Manolo Lama señaló la gran importancia de Xabi Alonso a la hora de construir el equipo.

"Xabi Alonso es un entrenador muy intervencionista, muy de laboratorio, un tío que va a trabajar mucho al equipo y va a estar en todos los detalles. Esa impronta suya se va a ver y, evidentemente, a la larga, un equipo como el Madrid, con el talento que tiene, si es capaz de no dejar salir al rival de su campo, tiene que ganar muchos partidos", señalaba el periodista.

Sin embargo, el rendimiento del equipo en el partido ha sido muy criticado, ya que tuvo problemas para ganar al Osasuna. "El Madrid se ha dado cuenta de que sin espacios sufre", aseguró.

No obstante, Xabi cumplió a la hora de conseguir la victoria con una estrategia muy definida, lo que generó dudas sobre cómo podría cambiar el once a lo largo de la temporada.

Al fin y al cabo jugadores como Carvajal están en fase de recuperación después de una larga baja mientras Bellingham y Rudiger están lesionados.

"Lo llevo diciendo desde hace tiempo. Ahora mismo, aunque a lo mejor alguien no me lo interprete bien, para Xabi Alonso que no esté Bellingham es hasta un alivio. Porque si lo metes en este equipo, te cambia el dibujo que quiere Xabi Alonso", indicó Lama.

El periodista no dudó en explicar cómo afecta el futbolista inglés a los esquemas del técnico: "Hoy Xabi Alonso ha vuelto a jugar con dos abiertos: Brahim y Vinicius; con un ‘9’, Mbappé, y con tres en el medio. Si metes a Bellingham, ya te tienes que ventilar mínimo a uno del medio".

Lo cierto es que con el regreso de Bellingham, lo más seguro es que Brahim vuelva al banquillo. Xabi pasaría a jugar con dos puntas y el inglés se mantendría como revulsivo atrás. Habrá que permanecer atento a cómo se desenvuelve el regreso de Jude en la temporada.