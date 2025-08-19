Las claves del Real Madrid 1-0 Osasuna:
- El Mbappé de siempre, en un Real Madrid renovado, da la primera victoria de Liga a Xabi Alonso contra Osasuna
-
Real Madrid - Osasuna, en directo | Gracias por acompañarnos
Aquí finalizamos la retransmisión del primer partido del Real Madrid esta temporada que ha finalizado con victoria por la mínima ante Osasuna ¡Gracias por acompañarnos!
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Mbappé: "Felices por la victoria, vamos a por más"
También en Real Madrid TV, el goleador del partido, Kylian Mbappé analizó cómo fue jugar el primer partido de la temporada tras unas semanas difíciles con poca preparación.
La victoria ante Osasuna
"Fue importante para nosotros empezar con una victoria en casa, sabíamos que iba a ser difícil, Osasuna tenía un plan claro de esperarnos y tenía a Budimir.
"En el primer tiempo no teníamos espacios y después en el segundo tiempo marcamos pronto, tuvimos más oportunidades y tuvimos más control, esperábamos marcar el segundo pero no llegó. Estamos felices con la victoria y vamos a por más".
El mensaje de Xabi
"Quería que tuviéramos mucho control en el balón, jugar de un lado a otro para que el otro equipo no corra y no tenga espacio para jugar. Hay cosas que podemos mejorar, acabamos de volver de vacaciones, pero es positivo".
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Carvajal: "Ejerceré como capitán con orgullo"
Tras el partido, Dani Carvajal se ha pasado por el micrófono de Real Madrid TV para analizar la actuación del equipo en el partido: "Se ha notado la falta de preparación. La verdad que muy contento de poder salir a jugar en mi casa, que me siento muy querido y a pensar en el sábado en Oviedo".
"Es mi primera temporada como capitán, es una recompensa a muchos años de trabajo y para mí ser el capitán de este barco es muy importante y espero poder hacerlo con el mayor orgullo posible y el mayor respeto a los compañeros para hacer un equipo ganador", concluyó.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |La crónica del partido
El arranque de temporada del Real Madrid para Xabi Alonso es para ilusionarse. Ganaron los blancos a Osasuna, sin un resultado abultado, luciendo mucho mejor en lo colectivo que antes del verano. Lo que no cambia: el primer goleador del Madrid versión 2025/26 fue el mejor goleador del mundo del pasado curso. Mbappé es la estrella sin discusión.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+6' (1-0) ¡¡No hay tiempo para más!! Victoria del Real Madrid, la primera de la temporada y la primera de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |¡Cordero Vega expulsa a Abel Bretones!
90'+4' (1-0) ¡¡Expulsado por roja directa Abel Bretones!! Se queda con 10 Osasuna después de que el lateral se desentendiera de la jugada y cargara -parece que impacta con el codo- a Gonzalo. Se le complica el empate al equipo de Lisci.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Últimos minutos del partido
90'+3' (1-0) Qué bien está gestionando el Real Madrid estos últimos minutos de partido, los de Xabi Alonso no están permitiendo que Osasuna tengan ocasiones de gol.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Cinco minutos de añadido
90' (1-0) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque al partido le quedan 5 minutos. Ha aprovechado Xabi Alonso para dar entrada a Ceballos por Arda Güler.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |¡¡Gran ocasión de Mastantuono!!
89' (1-0) Zurdazo del argentino con poco ángulo que obliga a Sergio Herrera realizar una buena intervención. Ha tenido la sentencia el argentino.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |¡¡La ha tenido Budimir!!
85' (1-0) ¡A punto de marcar Osasuna! Prolongó un jugador del equipo de Lisci y remató de cabeza Budimir dentro del área pequeña, le incomodó lo justo Gonzalo García para que el balón no terminara entre los tres palos. Qué ocasión ha perdonado el delantero croata.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Los de Xabi Alonso controlan el partido
82' (1-0) El Real Madrid está monopolizando el balón en este tramo del partido, mientras Osasuna no termina de reaccionar e ir en busca del empate.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Se marcha sustituido Vinicius
78' (1-0) Xabi Alonso ha efectuado un nuevo cambio: se ha marchado Vinicius y en su lugar ha entrado Gonzalo García.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Llega la pausa de hidratación
75' (1-0) Tal y como estaba previsto, una vez que se ha llegado al minuto 75, el juego se ha detenido para que los jugadores se puedan hidratar y recibir así unas indicaciones de sus entrenadores.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |¡¡A punto de marcar Tchouaméni!!
73' (1-0) ¡¡Ha tenido el Real Madrid el 2-0 por medio de Aurelien Tchouaméni!! Ejecutó el saque de esquina Franco Mastantuono y el centro preciso fue rematado por el mediocentro francés, aunque no encontró portería por muy poco.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |No pueden dar un paso adelante los rojillos
70' (1-0) El Real Madrid está haciendo un gran partido en defensa y no le está dando ninguna oportunidad a Osasuna. Los de Lisci siguen replegados ante las ofensivas del conjunto blanco.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |¡¡Mueve el banquillo Xabi Alonso!!
67' (1-0) ¡¡Doble cambio en el Real Madrid!! Se marchan Trent Alexander-Arnold y Brahim, entran Dani Carvajal y Franco Mastantuono. El Bernabéu se ha caído con el regreso del lateral y capitán del conjunto blanco.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |¡¡La ha tenido Arda Güler!!
63' (1-0) ¡¡A punto de marcar un golazo el jugador turco!! Desde fuera del área lo intentó Arda Güler quien buscó la escuadra de Sergio Herrera, pero el balón se marchó lamiendo el palo.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Así ha sido el penalti sobre Mbappé
Le costó mucho en la primera parte, pero el Real Madrid logró ponerse por delante en el marcador frente a Osasuna a los pocos minutos de salir por el túnel de los vestuarios.
El tanto llegó desde el punto de penalti. Una acción muy clara en la que Mbappé recibió un balón en el interior del área, intentó recortar y Juan Cruz le trabó al lanzarse al suelo intentando robarle el esférico al delantero francés.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Más cómodo el conjunto blanco
57' (1-0) El Real Madrid se ha liberado tras el gol y está más cómodo en el partido tanto con balón como en defensa, donde está haciendo un partido sublime. Osasuna, en cambio, tiene que cambiar su plan de partido.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |¡¡Goooool de Mbappé!!
51' (1-0) ¡¡Goooool de Kylian Mbappé!! El primer gol de la temporada del Real Madrid tiene el sello del nuevo '10' del equipo. Sergio Herrera se venció a su derecha y el francés lo lanzó a la izquierda del portero. Se adelantan los de Xabi Alonso en el partido.