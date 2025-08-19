También en Real Madrid TV, el goleador del partido, Kylian Mbappé analizó cómo fue jugar el primer partido de la temporada tras unas semanas difíciles con poca preparación.

La victoria ante Osasuna

"Fue importante para nosotros empezar con una victoria en casa, sabíamos que iba a ser difícil, Osasuna tenía un plan claro de esperarnos y tenía a Budimir.

"En el primer tiempo no teníamos espacios y después en el segundo tiempo marcamos pronto, tuvimos más oportunidades y tuvimos más control, esperábamos marcar el segundo pero no llegó. Estamos felices con la victoria y vamos a por más".

El mensaje de Xabi

"Quería que tuviéramos mucho control en el balón, jugar de un lado a otro para que el otro equipo no corra y no tenga espacio para jugar. Hay cosas que podemos mejorar, acabamos de volver de vacaciones, pero es positivo".