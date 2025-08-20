Jorge D'Alessandro, sin filtros sobre Franco Mastantuono: "Lo que le vi hacer en 20 minutos no se lo vi a Lamine Yamal"

La espera ha terminado. Franco Mastantuono al fin ha debutado con la camiseta del Real Madrid durante el encuentro ante el Osasuna en el Santiago Bernabéu.

A pesar de toda la polémica que rodeaba su inscripción, el futbolista argentino ha participado en el juego del club blanco, contando con 20 minutos sobre el terreno de juego.

Si bien Mastantuono ha contado con pocos minutos en el partido, el futbolista se ha ganado el aplauso de la afición y el elogio de muchos expertos como Jorge D'Alessandro.

Mastantuono, aplaudido

Después de numerosos rumores sobre su fichaje, hace escasas semanas el Real Madrid hacía oficial la llegada de Franco Mastantuono al club merengue.

El futbolista llegaba como la gran promesa de la liga argentina y debido a su corta edad, cuando se anunció el fichaje todavía tenía 17 años, tenía que esperar un mes hasta ser mayor de edad para poder ser presentado oficialmente.

Además, su incorporación generó bastante debate debido a su astronómico precio: 62 millones de euros. Una clara evidencia de la confianza del Real Madrid en el jugador y todas las expectativas puestas en él.

Mientras el jugador se mantenía paciente de poder sumarse a sus compañeros y poder demostrar sobre el terreno de juego su intención de convertirse en una de las nuevas estrellas de LaLiga.

De hecho, muchos aficionados llegaron a compararlo con Lamine Yamal por las similitudes entre los dos: ambos tienen 18 años, su posición es la de extremo derecho y juegan en los dos clubes más grandes de España.

Así, el 14 de agosto llegó el cumpleaños de Franco y el futbolista al fin fue presentado con el Real Madrid. El jugador posó con la camiseta madridista acompañado de Florentino Pérez y sus familiares. No obstante, sorprendió que su dorsal fuese el número 30.

Según el reglamento de LaLiga, los futbolistas del primer equipo solo pueden usar dorsales de 1 al 25 por lo que, con Franco con el 30, solo podía significar una cosa: sería inscrito como jugador del filial.

La decisión del Real Madrid atrajo diferentes críticas de aficionados de otros equipos, mientras Mastantuono defendía su intención de portar dicho dorsal dado que era el mismo que tenía en River Plate.

Los días pasaron y Xabi Alonso compartía sus buenas impresiones de ver a Mastantuono entrenando. El crack argentino tenía intención de mostrar su fútbol y ganas de hacerse nombre dentro del Real Madrid. Todo esto solo levantaba las expectativas de verle sus primeros minutos con el club merengue ante el Osasuna en la primera jornada de LaLiga.

Asimismo, toda la polémica con su dorsal e inscripción con el Castilla provocó polémicas, especialmente ante la posibilidad del Osasuna de denunciar al Madrid por dicha acción. Sin embargo, el club rojillo defendió que no denunciaría nada dado que era una práctica común en LaLiga.

Solo la temporada pasada la UD Las Palmas inscribió a dos jugadores cedidos, Essugo y Fabio Silva, como jugadores del filial cuando se limitaron a jugar con el primer equipo.

Llegó el partido ante el Osasuna y, aunque no estaba presente en el once titular, Xabi Alonso contó con Franco para darle sus primeros minutos sobre el terreno de juego. El futbolista entró en el minuto 68 y, pese a no anotar ni asistir, si dejó muy buenas sensaciones y se ganó el cariño de la afición.

El debut de Mastantuono no pasó por alto en El Chiringuito de Jugones, donde el exentrenador Jorge D'Alessandro, gran admirador del futbolista, fue tajante con sus primeros minutos.

"Los espacios que utilizó hoy Franco Mastantuono no lo hizo en tres meses jugando todos los domingos Yamal. Te hablo de sus inicios, cuando empezó a jugar con el FC Barcelona y perdió esa eliminatoria de Copa del Rey contra el Athletic", señalaba el tertuliano.

Las palabras de D'Alessandro generaron debate en el plató del Chiringuito, donde sus compañeros señalaron al tertuliano a que calmase sus expectativas y ambición con Mastantuono. Pero ya es muy tarde, la Francomanía ha llegado a Madrid.