El primer entrenador de Franco Mastantuono, sin rodeos con el jugador del Madrid: "Desde muy pequeño, su mejor cualidad es..."

El Real Madrid está a punto de empezar su andadura en LaLiga con su debut ante el Osasuna y donde los de Xabi Alonso tratarán de demostrar su candidatura a competir por la competición.

Así, hay gran expectación por ver a Franco Mastantuono disputar sus primeros minutos con la camiseta blanca después de que ser presentado como la gran joya argentina.

Por ello, su primer entrenador ha explicado de qué tipo de jugador se trata y lo que puede aportar al Real Madrid en la presente temporada.

Mastantuono y su debut

Después de la temporada en blanco que firmó el Real Madrid la pasada campaña, Xabi Alonso llegaba con la intención de reestructurar el equipo de cara a levantar al Madrid de su caída.

Era evidente que el equipo necesitaba una serie de refuerzos para poder mejorar la plantilla en diferentes posiciones.

Primero fueron Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold del Bournemouth y del Liverpool por 59 y 10 millones respectivamente. Ambos llegaron a debutar durante el Mundial de Clubes y estuvieron presentes durante su derrota ante el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, el Real Madrid tenía más incorporaciones preparadas en el resto de mercado de fichajes: Álvaro Carreras y Franco Mastantuono.

El lateral izquierdo del Benfica llegaba por 50 millones para fortalecer una posición donde ni Mendy ni Fran García llegaron a convencer durante la pasada temporada. De hecho, el francés continúa lesionado y se hace difícil poder verle salida.

En el caso de Franco Mastantuono, el futbolista argentino llega como la gran promesa del fútbol argentino. El jugador le ha costado al Real Madrid alrededor de 63 millones de euros sumando el precio de su traspaso, impuestos y tasas.

Es un futbolista que por su potencial está destinado a marcar una generación y, tras cumplir los 18 años, ya se ha estrenado con el Real Madrid por lo que su debut ante el Osasuna es más que una posibilidad.

Con tan solo 17 años logró hacerse con la titularidad en River Plate e incluso ha llegado a debutar con la Selección argentina bajo la batuta de Lionel Scaloni.

No obstante, al tratarse de un futbolista de la liga argentino y con tan corta edad, resulta misterioso conocer qué clase de jugador es Mastantuono. Por ello, Carrusel Deportivo contó con la presencia de su primer entrenador para contar las claves del futbolista.

"Lo que más destaco es su pegada. Tiene una pegada y una concentración para los tiros libres que son innatas en él. La verdad es que, en divisiones inferiores, se destacó mucho por su pegada, sobre todo a edades muy tempranas, siendo aún muy joven. Él le pegaba a la pelota con un efecto y una fuerza que pocas veces vimos después", señalaba el jugador.

Uno de los grandes momentos de Mastantuono fue su gran gol ante Boca Juniors, el eterno rival de River. Pero a su primer entrenador no le sorprendió cuando lo vio en televisión.

"Sabíamos que Franco era capaz de hacer un gol así y también conocíamos su personalidad para tomar la iniciativa, agarrar la pelota y patear. De hecho, ese día, el encargado de la pensión de River, había estado con Franco el día anterior, y Franco le había manifestado que iba a hacer un gol en el clásico. Nos dio una alegría a todas las aficionados de River que lo acompañamos en su formación", apuntaba.