Marcus Rashford (27) habla claro y confiesa su punto débil en la mesa: “Llegaba a comerme 7 u 8 platos de esta comida”

Marcus Rashford ya ha debutado en partido oficial con la camiseta blaugrana durante el partido contra el RCD Mallorca en el Estadio Son Moix.

Sin embargo, para llegar a la élite, forjarse un nombre dentro del Manchester United y ponerse a las órdenes de Hansi Flick, Rashford ha tenido que cultivar una rutina alimenticia y una preparación física que saque lo mejor de él.

Así, aunque cuida cada detalle de su alimentación, Rashford ha reconocido que tiene un alimento que le vuelve loco e, incluso cuando era pequeño, podía llegar a comerse siete u ocho platos de esta comida.

Rashford y la comida

Originario de Manchester, Marcus Rashford creció dentro de una familia trabajadora y criado solo por su madre junto a sus cuatro hermanos. Por ello, siempre reconoce y confiesa su pasado humilde lejos de las riquezas que posee hoy en día.

De tal manera, mucho antes de ser una de las joyas más prometedoras de la cantera del Manchester United y su debut con tan solo 19 años, Rashford era adicto a un alimento que no podía dejar de comer.

En una entrevista para GQ donde revelaba las 10 cosas sin las que no puede vivir, Marcus contó la gran importancia que tiene el cereal en su vida.

El futbolista reveló que todas las mañanas empieza con All-Bran Fruta & Fibra. "Es mi cereal favorito. Es la mejor manera para empezar el día, tiene plátano seco, carbohidratos, algunas nueces y pasa", señalaba el '14' del FC Barcelona.

De hecho, durante su niñez llegó a ser modelo de anuncios hasta aparecer en las cajas de sus cereales favoritos. "Solía estar en la parte de atrás de la caja, en la esquina, salía nadando. Dejé de modelar cuando Nike me patrocinó, así que debía tener entre siete u ocho años. Mi madre tiene el recorte todavía por algún sitio", aseguraba Rashford.

No obstante, aunque hoy cuida su alimentación con mucho detalle y busca únicamente alimentos que puedan ayudarle a mantener su físico al máximo nivel, durante su niñez era muy diferente.

"Solía comer unos siete u ocho tazones de cereal al día", confesaba el futbolista. "Por ejemplo, después de clase llegaba a casa y me comía plato de cereal tras plato de cereal hasta que mi madre llegase del trabajo. Cenaba y luego comía más cereal antes de irme a dormir".

Además, no se limitaba a comer cereales sino que le añadía un ingrediente que hacía su alimento favorito aún más dulce. "Solía ponerle un montón de azúcar encima en lugar de ir a la tienda a comprar golosinas y cosas así. Simplemente corría a casa, me comía unos platos de cereales y volvía a salir", indicó Rashford.

En todo caso, cuando empezó a crecer dentro del fútbol y forjar el jugador que es hoy en día, no podía mantener ese estilo de vida. "Tuve que bajar el ritmo porque comía demasiado y tenía que comer comida más saludable", revelaba.

Así, ahora como futbolista profesional ha encontrado el equilibrio a su vicio a los cereales pero sin caer en calorías y excesivos azúcares que solo le perjudiquen. "Ahora tengo estos cereales con frutas y fibra, así que esto tiene que venir conmigo a todos lados", señalaba Rashford.

Especialmente ahora que está a las órdenes de Hansi Flick, el futbolista inglés le tocará vigilar con especial detalle cada alimento y entrenamiento que realiza. El técnico alemán es muy exigente con el físico de sus jugadores para así poder sacar lo mejor de ellos. Esperemos que Rashford pueda encontrar algún momento para poder disfrutar de sus cereales favoritos.

Igualmente, la opción de desayuno de Rashford los cereales Kellog All-Bran Fruta y Fibra tienen bastante aporte nutricional. Sus ingredientes son principalmente trigo integral, fruta deshidratada, azúcar, extracto de malta de cebada, sal, y varias vitaminas como B6, D o B12.