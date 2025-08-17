Maldini, rendido ante Lamine Yamal tras su partido contra el Mallorca: "Como amante del fútbol, imposible no admirarlo"

Más allá de toda la polémica por las expulsiones y el gol de Ferran Torres, el FC Barcelona fue muy superior al RCD Mallorca durante todo el encuentro.

El conjunto blaugrana mantuvo la tónica de la pasada temporada y arrasó contra su rival, con un gran partido de jugadores como Raphinha, Gavi y, sobre todo, Lamine Yamal.

El futbolista español debutaba con el '10' en partido oficial y tuvo un gran rendimiento, que no ha pasado por alto para Maldini.

Lamine, elogiado

Parece muy lejano cuando hace cerca de dos años, Lamine Yamal debutaba con la camiseta blaugrana en LaLiga y como una joven promesa por pulir.

En cuestión de dos temporadas, el jugador ha pasado de ser la joya de La Masía a ser el nuevo líder del FC Barcelona y una de las figuras de la selección española.

Así, tras su increíble temporada en la 24-25, acompañado del resto de jugadores culés y su entrenador Hansi Flick, Lamine se asoma en esta nueva campaña como el hombre clave del partido.

De hecho, es tal la confianza del club en él que, con la salida de Ansu Fati, no han dudado en entregarle el mítico dorsal '10'. Al igual que muchas otras leyendas del equipo como Leo Messi o Ronaldinho, Lamine hereda un dorsal icónico con el que prometía demostrar su grandeza dentro del campo.

Fue primero en los amistosos donde mostró su poderío futbolístico, tanto en la gira asiática de pretemporada como en el Trofeo Joan Gamper contra el Como italiano.

No obstante, había gran expectación por verle en partido oficial durante el arranque liguero, y el futbolista no pudo cumplir más. Lamine firmó una asistencia y un gol que ayudaron al FC Barcelona a llevarse los tres primeros puntos.

Su rendimiento dentro del campo fue tan bueno que Maldini no dudó en calificarlo como el hombre del partido, rindiéndose y elogiando su gran trabajo con el balón.

"Quien ha sido el protagonista en el campo es claro: Lamine Yamal. Como amante del fútbol, es imposible no admirarlo", reconocía el periodista deportivo. "El partido que ha hecho hoy ha sido descomunal".

Maldini no dudó en señalar que, pese a que el FC Barcelona acabó jugando contra nueve, la superioridad de Lamine sobre sus rivales fue durante todo el encuentro: "Cuando estaban 11 contra 11, en la primera jugada del partido hace una acción espectacular por la banda derecha, se marcha de Mojica y está a punto de ser gol. Luego asiste a Raphinha, cuando todavía el partido estaba muy abierto".

"Lamine Yamal se encarga de cambiar el partido completamente con un pase majestuoso desde el costado derecho y el gol de Raphina, que ataca muy bien el segundo palo. Desde ahí, el lateral no puede hacer prácticamente nada", apuntaba el periodista.

Lo cierto es que Maldini ya había aplaudido el fútbol de Lamine desde sus actuaciones durante la pretemporada, donde no dudó en calificarlo como el mejor futbolista del mundo.

"Venía enchufadísimo de pretemporada. De hecho, con 0-2, en un partido completamente sentenciado, el propio Hansi Flick —y yo le entiendo— acaba de comentar que está muy enfadado porque el equipo de la segunda parte jugó al 50%, mientras Lamine Yamal seguía motivadísimo", comentaba el analista.