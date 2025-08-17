Un exárbitro, tajante con el polémico gol en el Mallorca-Barcelona: "Si hay conmoción pero el balón sigue, es gol"

LaLiga acaba de empezar para el FC Barcelona. Sin embargo, el conjunto blaugrana ya se ha visto envuelto en su primera polémica liguera de la temporada.

A pesar de su victoria contra el RCD Mallorca en el Estadio Son Moix, se ha criticado fuertemente el tanto de Ferran Torres que puso el 0-2 en el marcador debido a la imagen que ha dejado en pleno directo.

Así, el árbitro profesional Iturralde González no dudó en ser muy claro con la acción y cómo, aunque el gol fue completamente legal, hay mucho que analizar.

El polémico gol

Después de ponerse por encima en apenas siete minutos de empezado el partido con gol de Raphinha, Lamine Yamal lideró un contraataque.

El nuevo '10' culé lideró el contragolpe metiéndose en territorio del Mallorca hasta colocarse cerca del área y tirar con dirección a portería. En medio se encontró con el defensor Antonio Raíllo, el cual bloqueó con su cabeza el disparo.

Raíllo al segundo cayó al suelo y el balón quedó en un rebote que Ferran Torres aprovechó para otro chute que entró en la red para significar el 0-2.

La acción ha generado polémica dado que, según muchos, al sufrir Raíllo una conmoción, el árbitro debería haber detenido de forma instantánea el juego. En su lugar, el balón siguió rodando y el FC Barcelona amplió su ventaja.

De hecho, el propio Raíllo ha llegado a criticar de forma severa la decisión del colegiado Munuera Montero: "Cualquier golpe, ya sea de balón o de cabeza, si te caes al suelo se para el juego… Pasaron 10 segundos. Justo en esos 10 segundos me caigo y, además, me mareo un poco, porque en los dos primeros intentos quiero levantarme, pero no puedo".

Además, el técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate, llegó a quejarse al árbitro durante el encuentro, pero Munuera defendió que Raíllo estaba bien y que el juego debía seguir.

De tal manera, la acción ha llegado a Carrusel Deportivo, donde el exárbitro Eduardo Iturralde González fue muy claro con lo ocurrido en el gol.

"Para empezar, el único que puede parar un partido es el árbitro, no el jugador. El jugador tiene que seguir y, si el árbitro deja seguir, tú sigues. Es el árbitro", aseguraba Iturralde defendiendo la decisión de Ferran de continuar el juego y tirar a puerta.

No obstante, también explicó el contexto y cómo el árbitro debe dejar seguir el juego si la acción es instantánea.

"Lo segundo: en golpes o posibles conmociones cerebrales, si hay un chut y le pega, como le ha pegado a Raíllo en la cabeza, y tú no sabes si es una conmoción cerebral o no, pero le ha dado en la cabeza, y el balón le queda a un jugador del Barça, que chuta y mete gol, pues tienes que dar gol, porque es una jugada inmediata", afirmaba el exárbitro.

Eso sí, era muy crítico con la decisión de Munuera dado que defiende que tenía tiempo de sobra para detener el juego y revisar si Raíllo estaba bien.

"¿Qué pasa aquí? Que no es inmediata la jugada. El golpe en la cabeza es anterior, luego hay una jugada del Barça, después un despeje, luego otro despeje del Mallorca… Es decir, para la gestión del partido hubo mucho tiempo para parar el juego y preocuparte por la integridad física", señalaba Iturralde.