El plato favorito de Jude Bellingham que no encontrarás en la cocina de un restaurante con estrella Michelin

Jude Bellingham, la estrella del Real Madrid, ha demostrado que su éxito no solo se construye en el césped, sino también en la mesa.

Desde su llegada a la capital española, el mediocampista ha sabido equilibrar la exigencia de una alimentación profesional con sus gustos personales, en los que hay un protagonista indiscutible.

Los baked beans con huevos, una combinación que, aunque icónica en el desayuno británico, difícilmente se encuentra en restaurantes de alta cocina.

Este plato, presente en la memoria culinaria de millones de ingleses, es para Bellingham algo más que comida: es un vínculo con sus raíces.

Tanto, que en redes sociales sus seguidores han llegado a apodarlo "Belligol" en referencia a esta preferencia gastronómica, que aparece en ocasiones especiales dentro de su estricta planificación dietética.

Tradición y adaptación

Aunque los sabores británicos siguen ocupando un lugar destacado en su vida, Bellingham ha abrazado con entusiasmo la gastronomía madrileña y la oferta internacional que la ciudad ofrece.

Él mismo ha reconocido que la comida española es "la mejor", situando la inglesa en un segundo puesto. Esa apertura cultural le ha llevado a descubrir nuevos restaurantes y propuestas, sin renunciar a los sabores que le recuerdan a casa.

Su vida gastronómica en Madrid comenzó con una visita al Bao Li, un refinado restaurante cantonés en la calle Jovellanos recomendado por la Guía Michelin.

Allí probó especialidades como pato laqueado, bacalao negro caramelizado o dim sum relleno de txangurro e ibérico con foie y trufa negra.

Un contraste evidente con la sencillez de los baked beans, pero muestra de su interés por explorar nuevas experiencias.

Experiencias en Madrid

En septiembre de 2024, Bellingham protagonizó una de las anécdotas gastronómicas más comentadas al visitar La Buha de La Latina con su familia. Allí se enfrentó a las famosas tortillas rellenas de hasta 1.800 gramos, además de croquetas y sangría.

El camarero que lo atendió, Nasser, relató que el futbolista le confesó que "la comida estaba rica" y que volvería en otra ocasión, bromeando sobre si habría tenido tiempo para entrenar después de semejante banquete.

Otra parada habitual en su agenda es Aarde, frente a la Puerta de Alcalá, donde ha degustado propuestas con influencias africanas, como lubina asada con salsa thai, tenderloin de wagyu chileno o vinos sudafricanos.

Una dieta de precisión

Detrás de su excelente rendimiento hay una planificación alimentaria meticulosa dirigida por Alberto Mastromatteo, chef que también ha trabajado con figuras como Karim Benzema.

Su menú está diseñado para optimizar la recuperación y el rendimiento, alternando proteínas animales y vegetales, evitando pescados y legumbres, y priorizando carnes magras como pavo o pollo.

Su desayuno más repetido es un ejemplo de funcionalidad: yogur griego con avena y semillas de chía, una fórmula que le aporta energía sostenida, grasas saludables y proteínas de calidad.

Sin embargo, en contadas ocasiones, este plan da paso a su clásico británico de baked beans con huevos, recordándole que la comida también es placer y no solo combustible.

El propio Mastromatteo lo define como "un chico muy centrado, que sabe a lo que ha venido a Madrid y la oportunidad que la vida le ha dado".

La convivencia con su madre, Denise, y la presencia de un chef privado en casa refuerzan un entorno estable que facilita mantener sus hábitos saludables.

Bellingham no se ha limitado a ser un futbolista en Madrid; ha sabido integrarse en la cultura local también a través de la mesa.

Alterna cenas con compañeros como Vinicius Jr o Brahim Díaz en restaurantes emblemáticos de la capital, con momentos íntimos en casa donde su dieta manda.

En este equilibrio, sus baked beans con huevos se mantienen como un símbolo personal, una pequeña cápsula de su identidad británica en medio de su vida madrileña.

En un mundo donde las estrellas del fútbol siguen rutinas alimentarias casi quirúrgicas, el caso de Bellingham demuestra que es posible combinar disciplina y autenticidad.

Entre el lujo de la alta gastronomía y la sencillez de un desayuno inglés, el centrocampista del Real Madrid ha encontrado su receta perfecta para rendir en el campo y sentirse en casa.