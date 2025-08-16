El claro mensaje de Santi Giménez al Real Madrid: "Necesitan a su propio Pedri y ese jugador solo puede ser..."

El Real Madrid ha presentado ya a su nueva joven promesa: Franco Mastantuono. El futbolista argentino de tan solo 18 años promete ser la nueva joya del equipo y no ha tardado en atraer comparativas con Lamine Yamal.

Al fin y al cabo ambos comparten similitudes: la edad, equipos rivales, un gran fútbol y muchas expectativas en sus respectivas carreras.

Sin embargo, el periodista deportivo Santi Giménez no ha dudado en señalar que el Madrid no necesita a su 'anti-Lamine Yamal' sino a la antítesis de otro futbolista muy importante del FC Barcelona, Pedri.

El Madrid y Pedri

El Real Madrid y el FC Barcelona siempre han tenido una rivalidad histórica al ser los dos clubes más grandes de España.

Esa rivalidad se trasladó a tener a los dos mejores del mundo durante muchos años: Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ambos jugadores tenían una competencia constante por tratar de meter más goles, ganar más trofeos y liderar a sus respectivos clubes hacia la gloria.

Sin embargo, con la salida de ambos jugadores de sus equipos, se ha echado de menos esos piques. Ahora parece que podría volver esa clase de rivalidad.

Mientras el FC Barcelona tiene a Lamine Yamal, una joven promesa de 18 años que a día de hoy es calificado como uno de los mejores del mundo, el Real Madrid tiene a Franco Mastantuono.

El futbolista argentino ha aterrizado en la capital como la gran perla del fútbol argentino, los 18 años recién cumplidos y un futuro muy prometedor. Por ello, hay quien se ha llegado a referir a Mastantuono como el anti-Lamine.

No obstante, ese tema precisamente generó bastante debate en El Larguero de SER, donde el periodista deportivo Santi Giménez no dudó en ser tajante con su opinión.

"Me parece que lo que estabais hablando de buscar el Anti-Lamine está bien por cuestión mediática pero el Madrid se equivoca", aseguraba. "El Madrid tiene que buscar el Anti-Pedri, que es lo que no tiene".

Es decir, Giménez explicaba cómo al Madrid no le hacen falta más atacantes con gran calidad sino un jugador creador: "A nivel mediático, de regatear y lo que quieras, el Barça tiene a Lamine Yamal, que le lleva quizá dos años de ventaja a Mastantuono. Y no dudo de Mastantuono".

Álvaro Benito participaba en el debate para explicar que, en su opinión, el "anti-Lamine sería Kylian Mbappé". "Quiero decir, en cuanto a jugador franquicia, no en cuanto a edad, porque Mbappé tiene unos cuantos años más. Pero Mbappé tampoco tiene 33 años que yo sepa", apuntaba el presentador.

Giménez se explicaba con mayor detalle. "Lo que no tiene el Madrid es a Pedri. Es el gran olvidado de toda esta historia. O sea Pedri es el que mueve a Lamine, el que mueve el cotarro, el que mueve. A Mastantuono hará falta que alguien le ponga las pelotas, que lo mueva y no sé", afirmaba el periodista.

Lo cierto es que desde el retiro de Toni Kroos, aficionados y periodistas llevan echando en falta a un jugador creador en el centro del campo del Real Madrid. Sonaron nombres como Mac Allister, Enzo Fernández o Angelo Stiller pero todo apunta que Xabi Alonso le confiará ese puesto a Arda Guler.

Santi Giménez contó que él tiene claro a quién le confiaría ese rol: "Al Madrid le hace falta el anti-Pedri, que solo puede ser uno: Rodrigo Hernández Cascante".

Este mercado de fichajes se ha mencionado bastante la posibilidad de que Rodri Hernández recalase en el Santiago Bernabéu. El actual Balón de Oro es uno de los futbolistas más codiciados del mundo y el Madrid encontraría en él esa figura de creador que se echa en falta. Sin embargo, al ser el pilar del Manchester City y con su reciente lesión, se antoja complicado que salga del Etihad Stadium.