Villarreal - Oviedo, La Liga: resumen, goleadores y estadísticas del partido

El Villarreal ha logrado este viernes una cómoda victoria ante el Real Oviedo, condicionado por la expulsión de Alberto Reina en la primera parte, al que ha amargado su regreso a Primera División 24 años después.

El conjunto de Marcelino García ha sido muy superior durante todo el encuentro, aunque el Oviedo, que ha tenido en su portero Aarón Escandell a su mejor jugador, tuvo la opción de adelantarse en el marcador en los primeros minutos en una pena máxima errada por el venezolano Salomón Rondón y tras la que llegaron, aún antes del descanso, los dos goles locales.