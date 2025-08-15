Girona - Rayo, La Liga: resumen, goleadores y estadísticas del partido

El Rayo Vallecano abrió este viernes LaLiga EA Sports 2025-2026 con una cómoda victoria en Montilivi ante el Girona (1-3), en un partido con el portero argentino Paulo Gazzaniga como protagonista negativo y Jorge de Frutos como líder del equipo de Íñigo Pérez.

El delantero vallecano aprovechó un grave error de Gazzaniga para marcar el 1-0 en el minuto 18, asistió a Álvaro García en el minuto 20 y forzó la expulsión del portero local con un penalti que anotó Isi Palazón en el 43. El conjunto de Míchel Sánchez mejoró en la segunda mitad y el joven Joel Roca maquilló el resultado.