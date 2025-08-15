El revuelo causado por la pareja formada entre Carlos Alcaraz y la británica Emma Raducanu en el formato de dobles mixto del US Open podría tener un final decepcionante.

Estaba previsto que la pareja, bautizada como Alcaranu, se estrenase en este inédito campeonato de exhibición organizado durante la US Open Fan Week, entre el 19 y el 20 de agosto.

Sin embargo, las altas temperaturas y las tormentas que han provocado estragos en el calendario del Masters 1.000 de Cincinnati podrían arruinar el evento por la falta de tiempo entre ambas competiciones.