Un exjugador del Real Madrid desafía a Lamine Yamal: “Quiero verle brillar cuando vengan los momentos difíciles”

Después de su grandísima pasada temporada, hay gran expectación por ver cómo afrontará Lamine Yamal su nueva campaña culé con el '10' en la espalda.

El futbolista ha atraído diferentes polémicas durante el verano y ha sabido responder a todas ellas de la mejor manera que sabe: jugando al fútbol.

Sin embargo, esta semana empezará LaLiga y Yamal tendrá una oportunidad de demostrar su juego, algo que Paco Buyo, exfutbolista del Real Madrid no ha dudado en señalar.

Lamine, señalado

En poco más de dos años y con su corta edad (18), Lamine Yamal ha pasado de convertirse en una joven promesa de La Masía a uno de los iconos del FC Barcelona de Hansi Flick.

Por ello, en su tercera temporada como culé, Yamal afronta el reto de ser uno de los líderes del equipo, especialmente si quieren conseguir su ansiada Champions League.

Por el momento el futbolista ha firmado una notable pretemporada. Tanto en la gira asiática por Japón y Corea del Sur como en el Trofeo Joan Gamper ante el Como italiano, el '10' ha demostrado lo importante que es para el equipo, creando juego y repartiendo tanto goles como asistencias.

Este sábado el Barça dará el pistoletazo de salida a su temporada 25-26 con su debut ante el RCD Mallorca en el Estadio Son Moix y Yamal hará su debut oficial con el icónico '10' en la espalda.

Por ello, con todas sus polémicas por su fiesta de cumpleaños, su corto recorrido en la élite y gran importancia para el FC Barcelona, el jugador suele ser el blanco de críticas.

De hecho, en el Chiringuito de Jugones, el futbolista no pudo escapar de ser señalado aunque el tema de conversación fuese Mbappé.

Después del amistoso ante el Tirol austriaco, el Lobo Carrasco no dudó en alabar el rendimiento del francés y compararlo con Lamine Yamal, algo que no sentó del todo bien entre sus compañeros.

"Las portadas van a ser para Mbappé. Es el único que puede enfrentarse a Lamine: uno metiendo más goles que el otro. Lamine me parece que está a un nivel estratosférico porque al equipo le da cosas cuando está atascado, pero Mbappé, si el equipo funciona como hoy, va a meter más goles que la temporada pasada", afirmaba Lobo Carrasco.

La respuesta de Paco Buyo, exfutbolista del Real Madrid y leyenda blanca fue contundente, controlando las expectativas y aplausos hacia Lamine por parte de los otros tertulianos.

"Yo estoy de acuerdo en que Lamine es un gran jugador. Es un jugador que lleva seis meses con un nivel muy alto, porque no olvidemos que, en el FC Barcelona, el rendimiento ha sido extraordinario para todos los jugadores. Quiero ver al gran jugador que es Lamine en momentos de dificultades, que las tendrá, y cuando lo carguen de responsabilidad", señalaba Paco Buyo.

La afirmación de Buyo generó aún más debate en el plató del Chiringuito, donde muchos no dudaron en señalar que Lamine ya era un líder con responsabilidades tanto en el Barca como con la Selección Española.

Durante la temporada 24-25, Lamine Yamal jugó 55 partidos y pudo firmar 18 goles y 25 asistencias. Por ello, fue uno de los jugadores más laureados de la temporada y es uno de los favoritos a llevarse el Balón de Oro.