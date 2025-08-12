Tomás Roncero, tajante sobre el Villarreal-Barça en Miami: "Es adulterar LaLiga, solo el Real Madrid respeta la competición"

Si bien desde hace temporadas LaLiga sueña con llevarse un partido a Estados Unidos, parece que esta temporada están más cerca que nunca.

Tras el sí de la Junta de la RFEF de mover el Villarreal-FC Barcelona a Miami, solo falta la aprobación de la UEFA y la FIFA para que sea una realidad.

Un movimiento que no ha tardado en atraer críticas por parte de aficionados de muchos equipos de LaLiga, así como de periodistas deportivos como Tomás Roncero, el cual ha señalado lo que significa que el FC Barcelona juegue un partido menos como visitante.

Roncero rotundo

Todavía no ha iniciado la nueva edición 25-26 de LaLiga y ya han saltado las primeras polémicas antes de que empiece a rodar el balón.

La RFEF anunció el 11 de agosto que trasladaba a la UEFA y la FIFA la solicitud de jugar el primer partido fuera de España en la historia de LaLiga.

Se trata del Villarreal-FC Barcelona de la jornada 17 del 20 de diciembre que debería jugarse en el Estadio de la Cerámica pero que, si se aprueba la solicitud, se jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami.

Esta decisión de LaLiga no ha tenido tan buen recibimiento. Tanto aficionados de otros equipos de LaLiga se han posicionado en contra así como periodistas y el propio Real Madrid.

De hecho, esta decisión de la competición ha generado gran tema de discusión en El Chiringuito de Jugones en su esperado regreso.

El periodista deportivo Tomás Roncero, reconocido madridista, no dudó en cargar contra la posibilidad de llevarse un partido importante del FC Barcelona a Estados Unidos, reduciendo así sus encuentros como visitante esta temporada.

"Adulterar la competición. Así de fácil", señaló Roncero. "LaLiga consiste en 19 partidos en casa y 19 de visitante. Pues ahora serán 20 partidos en casa del Barça y 18 fuera. Porque van a jugar en Miami con 55.000 culés y 1.000 hinchas del Villarreal".

De hecho, el periodista hizo especial énfasis en que dicho encuentro sea el que se juegue en Estados Unidos: "Anda que no lo ponen con un recién ascendido... Con el Villarreal, ya le has quitado una salida al Barcelona. Qué casualidad. Es que, a lo mejor, son 3 puntos clave".

Otro de los tertulianos señaló que, al parecer, le habían ofrecido al Real Madrid que fuese un partido suyo el que se lleve al extranjero. Sin embargo, Roncero fue claro con su contestación.

"El Real Madrid respeta la competición. Esto no es serio. He visto entrevistas con Tebas dando caña con el Mundial de Clubes, criticando que se lleve a Estados Unidos. ¿Y ahora sí les interesa llevarlo allí? ¿Quieres llevar tu liga española a Estados Unidos?", aseguró.

Por el momento, no está confirmado que el Villarreal-Barça se lleve al extranjero, dado que con un tema tan controversial, no tardarán en salir más quejas por parte de profesionales.

De cualquier manera, no es el primer intento de LaLiga de mover un partido liguero a Estados Unidos. En la temporada 18-19 se trató de mover el Girona-Barcelona a Miami, caso similar a lo que ocurrió en la 19-20 con el Atlético-Villarreal. No obstante, no pasaron más allá de ser unas propuestas de la organización.