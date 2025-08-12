80' (0-4) ¡Goool de Rodrygo! Gran jugada en ataque entre Rodrygo y Mbappé. Se lo fabricó solo el brasileño, que conduce, cede para Mbappé y este se la devuelve después de amagar con una bicicleta. Le dobla por el exterior Rodrygo, recibe el brasileño y define con el interior para hacer el cuarto de los blancos. Buen gol de Rodrygo en un momento en el que su futuro está dando que hablar.