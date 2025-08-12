Las claves del Tirol 0-4 Real Madrid:
- El Real Madrid arrolla al WSG Tirol con doblete de Mbappé en el último test para los de Xabi Alonso antes de La Liga
- Quién es Roberto Martín, el canterano del Real Madrid que Xabi Alonso ha ‘fichado’ en la pretemporada
- Thiago Pitarch, la joya de la cantera del Real Madrid que marcó un gol en su debut con Xabi Alonso
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Buenas noches!
Muy buenas noches y gracias por seguir el partido en directo a través de EL ESPAÑOL.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo |La crónica
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Final!
90' (0-4) ¡Final del partido! Victoria para los de Xabi Alonso.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Últimos minutos
85' (0-4) El partido entra en su recta final. Xabi retiró a Güler y Mbappé, los mejores del partido. Entran Pitarch y Roberto Martín.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Gol de Rodrygo!
80' (0-4) ¡Goool de Rodrygo! Gran jugada en ataque entre Rodrygo y Mbappé. Se lo fabricó solo el brasileño, que conduce, cede para Mbappé y este se la devuelve después de amagar con una bicicleta. Le dobla por el exterior Rodrygo, recibe el brasileño y define con el interior para hacer el cuarto de los blancos. Buen gol de Rodrygo en un momento en el que su futuro está dando que hablar.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Los blancos rondan el cuarto
77' (0-3) Se suceden las ocasiones para el Real Madrid. Primero gonzalo y después, Mbappé. Dos avisos en menos de un minuto sobre la portería rival. Güler sigue siendo el más destacado.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Más cambios de Xabi
75' (0-3) Vuelve a mover el banquillo Xabi Alonso. Se marcharon Brahim y Huijsen y entran Asencio y Yáñez. El Tirol también aprovecha para hacer cambios (ya llevan trece), aunque hay que recordar que tienen partido el sábado.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Avisa el árbitro
71' (0-3) Pausa de hidratación en Innsbruck y el árbitro aprovecha para avisar: si hay más espontáneos, se suspende.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡La primera de los locales!
68' (0-3) ¡Atrapa Lunin! ¡Primer tiro a puerta de los locales! Salida a la contra de los austríacos, que aprovecharon el despiste de la defensa madridista. Anselm se plantó solo contra el portero, pero no estuvo fino al rematar
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Avisa Gonzalo
67' (0-3) ¡Buen remate de cabeza de Gonzalo! Falta lateral que saca Güler y Gonzalo hace gala de su capacidad para rematarlo todo, pero su cabezazo se va fuera
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Xabi mueve el banquillo
60' (0-3) Cambio masivo en el Real Madrid, que no había realizado sustituciones hasta ahora. Se van Courtois, Trent, Carreras, Vinicius, Militao, Ceballos y Tchouaméni. Entraron Lunin, Fran García, Alaba, Rodrygo, Carvajal y Gonzalo.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Gol de Mbappé!
57' (0-3) ¡Gooool del Real Madrid! Gran pase de Tchouaméni, que deja completamente solo a su compatriota. Mbappé define a la perfección y sella su doblete para sentenciar el encuentro.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | El primo de Sabitzer
54' (0-2) En el Tirol está jugando Thomas Sabitzer, primo de Marcel Sabitzer, jugador del Borussia Dortmund.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Sigue el dominio blanco
51' (0-2) El patrón del partido se mantiene respecot a la primera parte. El Real Madrid sigue dominando y los locales apenas pasan del centro del campo.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Otro larguero para Güler!
48' (0-2) ¡La tuvo Güler de falta directa! Segundo disparo contra el poste para el turco en lo que va de partido. Era un golazo.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Comienza la segunda mitad!
45' (0-2) ¡Comienza la segunda mitad! Sin cambios en las filas de Xabi Alonso. El Tirol ha cambiado a casi todo el equipo. Hasta nueve sustituidos.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Descanso!
45' (0-2) ¡El partido se marcha al descanso! Ventaja para el Real Madrid gracias a los goles de Militao y Mbappé.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo |Salta un espontáneo
44' (0-2) El partido se ha detenido después de que un espontáneo haya ingresado en el terreno de juego. Se lo llevan los operarios de seguridad
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Presión alta de los de Xabi
40' (0-2) Uno de los detalles más interesantes del partido es ver al Real Madrid presionar de forma constante. Se está haciendo notar en ese aspecto el debutante Álvaro Carreras.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Providencial Tchouaméni
33' (0-2) Primera vez que el Tirol tiene opciones de amenazar la portería rival. Se quedaba solo Hinterseer, pero el mediocentro francés completó un tackle perfecto para frustrar la ocasión. Se hizo daño el delantero y se marcha sustituido por Mahamadou Diarra.