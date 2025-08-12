El palo de Álvaro Benito a la Selección tras el despido de Montse Tomé: "No he visto a ninguna jugadora despedirse"

Tras la derrota de España en la Eurocopa femenina no estaba del todo claro si la seleccionadora Montse Tomé continuaría al frente de su cargo.

Sin embargo, la RFEF ha puesto fin al culebrón anunciando que Tomé dejaría su puesto de entrenadora de la Selección y que su reemplazo sería Sonia Bermúdez.

Así, uno de los aspectos que más se comentaba era la poca relación de la seleccionadora con sus jugadoras, algo que ha generado especial debate tras su adiós y la falta de despedidas.

El adiós de Tomé

Montse Tomé fue anunciada como seleccionadora por allá en septiembre de 2023. La entrenadora segunda Jorge Vilda pasaba a ocupar el puesto de entrenadora principal después de los escándalos con Rubiales y la mala relación de las jugadoras con su seleccionador.

Esta decisión de la RFEF no convencía del todo dado que no dejaba de ser una entrenadora de la cúpula de Vilda y que hacía probable que las jugadoras mantuvieran sus diferencias con el cuerpo técnico.

No obstante, Tomé tenía su oportunidad de oro, especialmente con la Nations League, los Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa a la vista.

Además, su contrato hasta el 31 de agosto de este año hacía que cada competición fuese un factor determinante para su continuidad.

Su victoria en la Nations League daba esperanzas a su futuro pero el rendimiento de la Selección en París y recientemente en la Eurocopa acabaron por terminar con cualquier oportunidad para una prolongación contractual.

Sin medallas en los JJ.OO. y una derrota en la final ante Inglaterra en los penaltis fueron los principales causantes de su adiós en su cargo. En su lugar llega Sonia Bermúdez, entrenadora de la sub23.

Con Tomé fuera del cargo, ha vuelto el tema de su poca relación amistosa con sus jugadoras. Algo que el periodista deportivo Álvaro Benito no dudó en señalar en El Larguero de SER.

"La sensación que hay es la del gran poder que ostentan las jugadoras", aseguró. "¿Os habéis fijado? Son las 11:36 de la noche. La noticia se ha conocido hace unas 10 horas aproximadamente y, por ahora, no ha habido ningún mensaje de alguna futbolista despidiéndose de Montse Tomé, después de dos años en los que se ha ganado la Nations y se ha sido subcampeón de Europa perdiendo en los penaltis".

El mensaje de Benito fue claro, las jugadoras no se han pronunciado al respecto y eso saca a relucir su poco apoyo: "Por ahora, ninguna. Igual me equivoco y aparece alguna, pero lo hemos estado viendo en redes sociales: ninguna, ningún mensaje".

De hecho, el periodista dejó las mejores esperanzas para su reemplazo Sonia Bermúdez. "Quizás el dúo que viene ahora, comandado por Bermúdez, tenga más convivencia o más feeling con lo que son las jugadoras", señaló.

Benito finalizó su participación dejando una reflexión del paso de Tomé en los banquillos de la Selección: "Ya sabéis que su contrato acaba el 31 de agosto. Bueno, pues no se le renueva el contrato a Montse Tomé, que, desde luego, en cuanto a números, no se puede decir que lo haya hecho mal. Mal no lo ha hecho. Eso es evidente. Otra cosa es que quieras mejorar".

De tal manera, Sonia Bermúdez asumirá las riendas de la selección. Sus principales retos ahora serán la Nations League que empezará a partir de septiembre y la vista puesta en el Mundial de 2027, donde la Selección tratará de revalidar su título.