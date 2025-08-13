El dardo de Montse Tomé a la RFEF: "Estoy decepcionada, me prometieron seguir y al final nadie me avisó del despido"

Después de la derrota de España en la Eurocopa femenina frente a Inglaterra, surgieron dudas sobre la continuidad de Montse Tomé como seleccionadora.

Finalmente, la RFEF zanjó la incertidumbre al confirmar que Tomé dejaría el banquillo de la Selección y que Sonia Bermúdez asumiría el cargo como nueva entrenadora.

De tal manera, había gran expectación por conocer la opinión y experiencia de Montse Tomé y que la propia entrenadora ha confesado.

Montse Tomé y la RFEF

La contratación de Montse Tomé como seleccionadora de España se anunció en septiembre de 2023. La ayudante de Jorge Vilda asumiría el rol de entrenadora principal tras la salida del técnico y con los escándalos de Luis Rubiales.

La decisión de la RFEF generó ciertas dudas, ya que Tomé pertenecía al círculo cercano de Jorge Vilda, lo que hacía temer que persistieran las diferencias entre las jugadoras y el cuerpo técnico.

Montse Tomé, sin embargo, contaba con una oportunidad clave para consolidarse, con la Nations League, los Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa en el horizonte. Su contrato, vigente hasta el 31 de agosto de este año, convertía cada torneo en una prueba decisiva para su permanencia.

El triunfo en la Nations League dio un impulso a sus opciones, pero el rendimiento de la Selección en París y, más recientemente, en la Eurocopa, terminó por disipar cualquier posibilidad de renovación. La ausencia de medallas en los JJ.OO. y la derrota en la final contra Inglaterra en los penaltis sellaron su salida.

En su lugar, la RFEF ha comunicado que Sonia Bermúdez, hasta ahora entrenadora de la selección sub-23, asumiría el cargo a partir de ahora.

Con Tomé fuera de la ecuación, había gran interés por conocer cómo veía la, ya exentrenadora, su salida de la Selección. Algo que la propia Tomé ha contado en El Larguero de SER.

"Estoy tranquila, he podido descansar y sobre todo valorar el trabajo realizado", señalaba la entrenadora al principio de su participación. "La Eurocopa ha sido un campeonato en el que hemos podido disfrutar todo el staff y se ha hecho un grandísimo trabajo. A partir de ahora centrada en lo que viene".

Tomé fue más allá, explicando cómo había sido su relación con la RFEF en relación a su salida del puesto: "A mí nadie de la Federación me comunicó lo de mi contrato, se lo comunican por un mensaje a mis agentes y es el lunes sobre las 14:00 que me informa mi agente".

"Para la no continuidad nadie se puso en contacto. Hasta entonces sí pude hablar con el presidente pero en ese sentido no he tenido la claridad o el mensaje que esperaba. El fútbol es así. Llevo poco tiempo en esto y siempre me han dicho que iba a ser mejor entrenadora cuando me echen de algún lugar. Hay que seguir evolucionando", afirmaba la exseleccionadora.

No faltaron preguntas sobre su contacto con el presidente de la Federación Rafael Louzán, la respuesta de Tomé fue clara. "Siempre me ha transmitido mucho cariño y confianza pero es verdad que estoy un poco decepcionada con cómo se ha llevado todo", confesó.

"Me esperaba un proceso diferente y se ha faltado la palabra que él me había dado. Todo lo que se ha sucedido después de la final son cosas que me han costado asimilar. Entiendo perfectamente. Llega gente nueva a un ente como la Federación y buscan otro rumbo, pero lo cierto es que ese mensaje yo no lo tenía tan claro así y a mí se me ha transmitido un mensaje que era diferente", señaló la exentrenadora.

Tomé reveló que Louzán le había prometido la continuidad pero finalmente no ha sido el caso. "De alguna manera siempre me había transmitido confianza y sí que es cierto que me dijeron que si se hace una buena Eurocopa iba a continuar".

La exseleccionadora reveló también que muchas de las jugadoras se habían puesto en contacto con ella para mandarle sus mejores deseos y despedirse de ella. Algo que había atraído críticas debido a la falta de publicaciones en redes sociales de las jugadoras de la Selección.