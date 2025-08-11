El veredicto de Fermín Suárez, analista deportivo, tras la victoria del Barça en el Gamper: "Son un equipo incómodo"

El FC Barcelona ponía el broche final a su pretemporada con el mítico Trofeo Joan Gamper, en esta ocasión ante el Como 1907 entrenado por Cesc Fábregas.

Los de Hansi Flick fueron muy superiores en el encuentro, firmando un 5-0 y dejando una demostración de su fútbol en el Estadi Johan Cruyff, después de la imposibilidad de volver al Camp Nou.

Así, con su rendimiento sobre el campo, son muchos los aficionados y expertos que han analizado el juego del equipo y sacado conclusiones de cara a la temporada que está a escasos días de empezar.

El Barça ha vuelto

Había gran expectación por parte de los aficionados culés de volver a encontrarse con su club. Después del doblete de la temporada pasada y su gira asiática de pretemporada, el conjunto culé volvía a la Ciudad Condal para mostrar una tarde de fútbol ante su afición.

Flick salió con todo ante el Como italiano de Cesc Fábregas en el tradicional Joan Gamper. Lamine Yamal, Pedri, Joan García, Cubarsí... no faltó ninguna de sus joyas sobre el terreno de juego.

De hecho, el técnico demostró la profundidad de su plantilla dado que dio minutos también a Gavi, Ferran Torres, Koundé, Roony Bardghji e incluso el canterano Dro.

El conjunto culé fue muy superior a su rival y en la primera parte Fermín hizo un doblete seguido por goles de Raphinha y Lamine Yamal. En la segunda parte el nuevo '10' anotó el quinto y cerró la cuenta. Los de Fàbregas lo intentaron, pero no pudieron romper la barrera defensiva y el bloqueo de Joan García.

Por ello, con una superioridad de este calibre, la victoria fue tema de comentarios en El Larguero de SER, donde el analista deportivo Fermín Suárez dio su valoración del encuentro.

"Es cierto que ya no sorprende", señaló. "Llega un momento en que te fijas en Pau Cubarsí en el perfil izquierdo, en Joan García con sus primeros minutos, en Rashford… y ya das por hecho que Lamine Yamal, cada balón que toque, lo transforme en algo de peligro, en algo concreto, algo tangible, y que se le caiga de los bolsillos el hecho de generar muchas situaciones".

El analista explicó cómo el juego del Barça había mantenido su juego visto en la temporada pasada, conservando su estilo y grandeza en todas las zonas del campo.

"Lo más interesante es que nada ha cambiado: sigue siendo un equipo reconocible, no ha modificado su forma de jugar. En aspectos grupales, al principio del partido, en presión, no ha estado bien. Poco a poco, cuando el equipo es agresivo, se convierte en un conjunto muy incómodo para los rivales, y más aún para un equipo del perfil del Como de Cesc Fàbregas, un tanto frágil atrás", aseguró Suárez.

No faltaron palabras sobre la defensa y su gran rendimiento pese a la salida de Íñigo Martínez:"La coordinación en la línea defensiva es muy buena y sigue siendo uno de los baluartes de este equipo: el hecho de dejar en fuera de juego a los rivales. Si se mantienen estas señas de identidad, va a ser un equipo incómodo".

También hubo mención a la gran plantilla que tiene el club, permitiendo que hasta los del banquillo puedan ser figuras clave dentro del campo.

"Además, tiene jugadores con hambre, que quieren demostrar que tienen cabida en el once: el caso de Fermín, que ha anotado dos goles; o el de Gavi, que ha entrado en la segunda parte y ha demostrado ser un jugador voraz", apuntó Suárez.

De tal manera, el FC Barcelona pone punto y final a su pretemporada. Su próxima parada está en el Estadio Son Moix el sábado 16 de agosto, donde se enfrentarán al Mallorca en la primera jornada de LaLiga 25-26.