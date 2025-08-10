Las claves del Barça - Como:
FC Barcelona - Como, en directo | Se rebaja la intensidad del partido
70' (5-0) Parecen haber bajado los brazos los italianos y el partido se destensa. Los jugadores disfrutan sobre el césped y el ritmo es propio de un duelo de pretemporada.
FC Barcelona - Como, en directo | Doble cambio de Flick
65' (5-0) Doble cambio en el Barça. Se van De Jong y Pedri y entran Gavi y Marc Casadó.
FC Barcelona - Como, en directo | Lamine, imparable
60' (5-0) Se está gustando Lamine en busca del hat-trick. Se le ve más explosivo y más potente que la pasada campaña. En muy buen estado físico el nuevo 10 blaugrana.
FC Barcelona - Como, en directo | El partido se duerme
55' (5-0) El quinto gol del Barça ha rematado el partido. Parece bajar el ritmo el conjunto de Hansi Flick y el Como crece para intentar hacer el gol de la honra.
FC Barcelona - Como, en directo | Reaccionan los italianos
51' (5-0) ¡La tuvo el Como! Gran jugada del jovencísimo Jesús Rodríguez, fichaje estrella para los de Cesc Fábregas esta temporada. El extremo se coló en el área, le cae la pelota a Addai y su chut lo repele Joan García. Llevaba más de media hora sin intervenir el guardameta.
FC Barcelona - Como, en directo | ¡Gol de Lamine!
48' (5-0) ¡Gol del Barça! ¡Doblete de Lamine! El Barça empieza el segundo tiempo igual que terminó el primero. Buena jugada ofensiva de los culés. Balde combina con Ferrán, que recibe en la frontal, levanta la cabeza y abre a la banda derecha. Por ahí aparece Lamine para hacer un pase a la red al primer toque con el interior de su zurda.
FC Barcelona - Como, en directo | ¡Comienza el segundo tiempo!
45' (4-0) ¡Comienza la segunda mitad! Aprovechó el descanso Flick para hacer cambios. Ferrán y Koundé ingresaron al campo por Eric García y Rashford.
FC Barcelona - Como, en directo | ¡Descanso!
¡Descanso en el Gamper! El Barça comenzó el partido con dudas por culpa de la presión, la valentía y el criterio del Como. Fermín cambió el partido al abrir el marcador y, a partir de ahí, el Barça ha vapuleado al Como. Con cada gol, los italianos se han venido abajo y el partido está sentenciado.
FC Barcelona - Como, en directo |¡Tremendo el fallo de Rashford!
45' (4-0) ¡Lo que ha fallado Rashford! Jugadón del inglés, que se planta ante el portero, lo sienta con un recorte y, solo ante la portería, la echa fuera. Extraño fallo. Se confió demasiado y sus compañeros ya cantaban gol.
FC Barcelona - Como, en directo | ¡Gol de Lamine!
41' (4-0) ¡Gol del Barça! ¡Gol de Lamine Yamal! Otra vez el mismo guión. Presión asfixiante del Barça, Raphinha le roba la cartera a Van der Brempt y cede para el 10. A puerta vacía, Lamine sella el cuarto y deja un marcador muy doloroso para los de Cesc Fábregas.
FC Barcelona - Como, en directo | Festival culé
40' (3-0) No tuvo un inicio fácil el Barça, pero los de Flick han vapuleado al Como en este primer tiempo a base de pegada. Los goles han noqueado a los italianos, a los que les cuesta tener el balón en los últimos minutos.
FC Barcelona - Como, en directo | ¡Raphinha hace el tercero!
37' (3-0) ¡Gol del Barça! ¡Raphinha hace el tercero tras una gran cabalgada de Rashford! El inglés llegó a línea de fondo por velocidad, pase de la muerte para el brasileño y el 11 la manda a guardar. Sentencia el Barça en poco más de media hora.
FC Barcelona - Como, en directo | ¡Gol! ¡Otro de Fermín!
35' (2-0) ¡Gol del Barça! ¡Otro de Fermín! Doblete para el centrocampista, que volvió a demostrar su pegada para poner tierra de por medio en el marcador.
FC Barcelona - Como, en directo | Sin peligro para Joan García
33' (1-0) Pasada la media hora de partido, el Como ha bajado mucho su ritmo y ya hace tiempo que los italianos no se asoman al área rival.
FC Barcelona - Como, en directo | Pausa de hidratación
30' (1-0) Se para el partido ahora para que los jugadores se hidraten. Mucha humedad y mucho calor esta noche en Barcelona.
FC Barcelona - Como, en directo | Diablura de Lamine
27' (1-0) Es imparable. Gran jugada individual de Lamine Yamal, que llega a línea de fondo y hace un recorte precioso para mandar al suelo a su marcador. Le pegó muy escorado y el balón se va a córner, pero el extremo deja el detalle del partido hasta el momento
FC Barcelona - Como, en directo | El gol le sienta bien a los culés
22' (1-0) Se serena el Barça tras el gol. El inicio del partido no estaba siendo fácil, pero el gol ha echado atrás al Como.
FC Barcelona - Como, en directo | ¡Gol de Fermín!
20' (0-0) ¡Gooool de Fermín! ¡Gol del Barça!
Estaban creciendo los de Flick en los últimos minutos y Fermín vuelve a demostrar su facilidad para hacer goles. Buena presión del Barça para forzar el error en la salida. Le cae el balón a Fermín en la frontal y cruza la pelota con la zurda para mandarla a la red. Se adelantan los culés.
FC Barcelona - Como, en directo | La primera de Lamine
19' (0-0) ¡La tuvo Lamine! Primer aviso del 10 blaugrana, al que se ve muy eléctrico y rápido. Crece el Barça.
FC Barcelona - Como, en directo | Se le hace de noche a Rashford
16' (0-0) Mal control de Rashford cuando lo tenía todo a favor en el punto de penalti. La ocasión era clarísima.