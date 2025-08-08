Lamine Yamal (18), tajante con su dieta: "Este es el plato que siempre como antes de los partidos para estar más fuerte"

Lamine Yamal ha logrado convertirse en uno de los futbolistas más laureados del momento. El deportista español ha demostrado sobre el campo su habilidad, técnica y desequilibrio para afrontar cada partido.

Sin embargo, además de su talento para el fútbol, también es clave su alimentación para poder crear el cuerpo ideal que afronte cada carrera, regate y ataque de forma eficiente.

Así, Yamal compartió hace unos meses a la revista GQ algunos aspectos de su rutina y su día a día. En un vídeo publicado por la revista, el futbolista desveló cuál fue un plato clave en su dieta y lo que le aporta antes de cada partido.

La dieta de Yamal

Lamine Yamal está cumpliendo una pretemporada para el recuerdo con un increíble rendimiento contra sus rivales del continente asiático como el Vissel Kobe, FC Seoul o el Daegu FC.

El jugador demostró, una vez más, el líder que es para el FC Barcelona y el desequilibrio que representa dentro del campo en cada partido.

No obstante, además de su habilidad para acelerar, regatear numerosos jugadores y romper defensas como si nada, uno de los aspectos clave para sus logros es su gran entrenamiento y alimentación que sigue antes de cada partido.

De tal manera, el futbolista confesó su plato de comida favorito en su dieta y que tanto come para poder estar más fuerte antes de sus partidos.

Este plato no es otro que el arroz con salsa de cacahuete. Se trata de un plato típico y bastante popular en Guinea Ecuatorial. Y es precisamente al alto contenido proteico de la salsa de cacahuete que el futbolista consigue impulsar su fuerza antes de cada encuentro.

La razón detrás de que a Lamine le guste tanto un plato de Guinea Ecuatorial es porque su madre es proveniente de dicho país africano.

"Mi madre siempre me lo hacía antes de los partidos para que cogiera fuerza", confesaba el jugador. "Cuando era pequeño y fui allí por primera vez con mi madre me pareció muy bonito y me sorprendió mucho. De momento todo lo del país de mi madre me ha gustado. También la de la parte de mi padre, en Marruecos se come muy bien".

Lo cierto es que la salsa de cacahuete es un ingrediente base muy frecuente en la cocina de varios países africanos como Nigeria o Senegal. En el caso de Guinea Ecuatorial, se puede cocinar con arroz así como con carne o pescado.

Además de su alimentación, también es muy importante la rutina de entrenamiento del futbolista nacido en Esplugues de Llobregat.

Control de balón, ejercicios de técnica, sesiones de fuerza y resistencia son solo algunas de las actividades que conforman el entrenamiento del jugador.

Especialmente con la llegada de Hansi Flick al banquillo culé, los entrenamientos de los jugadores se han vuelto más intensos para conseguir un físico que pueda competir por todo cada temporada.

Por su parte, Lamine ya había admitido en otras ocasiones su apreciación por las culturas de sus dos progenitores: Guinea Ecuatorial y Marruecos. De hecho, en sus botas ha lucido ambas banderas como seña de su admiración por sus raíces.