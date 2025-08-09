España conquista su primer oro histórico en los 100m lisos del Europeo sub-20 de atletismo: Ander Garaiar voló en 10.40

El 8 de agosto de 2025 se ha convertido este viernes en una fecha imborrable para el atletismo español. El velocista guipuzcoano Ander Garaiar (18 años) y la discóbola cántabra Andrea Tankeu (17) han conquistado el primer oro de España en la historia del Campeonato Europeo de Atletismo sub-20 en sus respectivas categorías: 100 metros lisos y lanzamiento de disco.

La primera en tocar la gloria en las pruebas que se celebran en Tampere (Finlandia) fue la discóbola. Tankeu, de padres cameruneses y pupila del que fuera entrenador de Ruth Beitia, Ramón Torralbo, ha dado la sorpresa al imponerse con un lanzamiento de 54,28 metros.

Minutos después, el guipuzcoano Ander Garaiar ha volado ante los mejores velocistas del continente con una marca de 10.40 que regala a España su primer oro en la disciplina y certifica la progresión de una de las mayores promesas del atletismo nacional.

Más allá de lo logrado este viernes en el sub-20, el atletismo español nunca había conquistado una final de 100 metros lisos en ninguna categoría del Campeonato de Europa.

El responsable del hito ha sido un joven atleta vasco, de 18 años recién cumplidos y entrenado por un histórico como Valentín Rocandio.

Garaiar dio un golpe de autoridad. Fue en cabeza desde el pistoletazo a la meta y su marca 10.40 no quedaron lejos de su récord personal (10.28). A un mundo, el neerlandés Jozuah Revierre (10.47) y el británico Teddy Wilson (10.47) se resignaron a llevarse la plata y el bronce ante la superioridad del español.

Su victoria certifica que algo está cambiando en el atletismo español y confirma un 2025 de imparable progresión en lo personal.

Hace unos meses, logró el récord de España sub-20 en los 200 metros (20.74). Y en el hectómetro, no para de batirse a sí mismo: empezó el año con 10.63 y volvió a batir el mejor registro nacional con un 10.29 en el Campeonato de Gipuzkoa.

"He salido muy bien, me he visto solo desde los primeros metros. Sabía que había posibilidades, pero no pensaba que lo iba a ganar", confesaba al finalizar la carrera.

La cántabra Andrea Tankeu también saboreó la gloria en Finlandia y entró de lleno en la historia con su oro en la final de disco.

La atleta santanderina igualó su marca personal en el segundo lanzamiento (54,28) y dio la sorpresa al llevarse el título por delante de alemana Curly Brown (plata con 54,16), que partía como favorita.

Su progresión también es meteórica: el 31 de julio, su mejor marca estaba en 51,85. Una semana después, su lanzamiento mejora ese registro en 2,53 metros cuando más aprieta la presión.

Tankeu, santanderina de padres cameruneses, no empezó a practicar el atletismo hasta los 12 años. Le gustaba la velocidad, pero su fortaleza la convertía en un proyecto muy prometedor en el lanzamiento de peso y de disco.

Tras ponerse en manos de otra figura legendaria como Ramón Torralbo —exatleta y entrenador de Ruth Beitia durante décadas—, centró su carrera en el lanzamiento que menos le gustaba (disco), pero en el que más destaca.

“Me siento en las nubes porque no me lo esperaba para nada. Había entrenado para ello, pero no me lo esperaba. Al principio pensaba que había lanzado 50 metros, pero cuando vi los 54,28m me quedé tiesa”, confesaba entre risas a la conclusión de la prueba.