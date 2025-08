José Ángel, aficionado del Villarreal, alto y claro sobre Thomas Partey: "A nivel deportivo sería un fichajazo"

El mercado de fichajes de los equipos de LaLiga en su punto más álgido en busca al pistoletazo de salida del próximo 15 de agosto.

Uno de los equipos que estaban en búsqueda de reforzar su centro del campo era el Villarreal con el ghanés Thomas Partey. Sin embargo, con toda la polémica a raíz de las acusaciones de violación y agresión sexual, su fichaje por el Submarino Amarillo todavía permanece un misterio.

De tal manera, los aficionados del Villarreal han decidido dar su opinión al respecto, hablando el portavoz de la Agrupación de Peñas, José Ángel.

Thomas...¿no Partey?

El pasado 4 de julio salía a la luz una acusación de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual al futbolista Thomas Partey, presuntamente cometidos entre 2021 y 2022.

El jugador ghanés había finalizado su contrato con el Arsenal en el mes de junio por lo que se encontraba sin equipo y su futuro quedaba en el aire.

Su oferta más real llegó del Villarreal CF, el cual había mostrado interés de incorporarlo como agente libre. Thomas, a sus 32 años, todavía tiene nivel deportivo para permanecer en la élite por lo que prometía ser un gran refuerzo para el Submarino Amarillo.

Sin embargo, con toda la polémica a raíz de estas acusaciones, suscitaron diferentes críticas de algunos aficionados amarillos.

El futbolista se encuentra en libertad bajo fianza y todavía será juzgado el próximo 2 de septiembre. Por tanto, la justicia no ha determinado si es culpable o no, y ese es el argumento que muchos fan del Villarreal han usado como argumento.

Así, este tema llegó al Partidazo de COPE, donde el portavoz de las Peñas del Villarreal compartió la variedad de opiniones de los aficionados al respecto.

"Hay división de opiniones", señalaba. "Yo creo que gana, con bastante diferencia, la opinión de la gente a la que no le hace ni pizca de gracia. No quieren a una persona que llega con esas acusaciones a sus espaldas, sienten que mancha la imagen del club".

No obstante, también compartió la de los que están a favor con la incorporación del ghanés: "Luego hay otro sector que se acoge al principio de presunción de inocencia y no le da importancia a todo lo que está ocurriendo. De hecho, están contentos con lo que Thomas puede ofrecer a nivel deportivo".

En el caso de las redes sociales, indicó que había mucho debate y ninguna opinión del todo clara al respecto.

"Mi duda es qué pasará cuando empiece la temporada, si Thomas está en el Villarreal: ¿cómo van a actuar las aficiones? Me puedo imaginar que los rivales, cuando toque el balón, empiecen a silbarle, como ya ha pasado en otros equipos de la Premier o con el caso Greenwood", compartía su preocupación José Ángel.

De hecho, mostró como otro punto negativo el recibir al jugador como uno más en la plantilla y los efectos en su visita a otros estadios.

"A mí, personalmente, no me haría mucha gracia", afirmaba el aficionado. "Somos muchos los que viajamos para ver al equipo, y no me gustaría ir a otro estadio y ver cómo abuchean a un jugador que lleva la camiseta del Villarreal".

Y ya no solo en otros estadios sino en el propio Estadio de la Cerámica. Al fin y al cabo, los que ahora estén en contra del fichaje, lo seguirán estando si se llega a hacer realidad.

"Creo que sería lo peor que podría pasarle al equipo. Va en contra de lo que representa el Villarreal. Siempre hemos sido un club tranquilo y familiar. Sorprende que ahora se apueste por alguien de este perfil", aseguró José Ángel en el programa.

Eso sí, el propio aficionado fue sincero a la hora de contar lo que significaría un jugador de la talla de Thomas Partey en el Villarreal.

"A nivel deportivo, es un fichaje bomba. Sube el nivel del equipo de forma impresionante. Pero pienso en todo lo que rodea la imagen de Thomas y, sinceramente, yo no me metería. Hay muchos jugadores en el mercado, y siempre aparecen otros", confesó. "Ahora mismo, la opinión la veo en un 70/30 en contra".

Por el momento el Villarreal no se ha pronunciado de forma oficial sobre el fichaje. Sin embargo, quedan tres semanas de mercado y todo puede pasar.