El dardo de Gonzalo Miró al Barça por el caso Ter Stegen: "Sus formas no han gustado al jugador, tienen un problema"

A 10 días de iniciar LaLiga, el FC Barcelona todavía no ha inscrito a sus fichajes Joan García y Marcus Rashford, así como al renovado Szczęsny.

El club contaba que con la lesión de Ter Stegen, pudieran liberar masa salarial y así cumplir con los requisitos para poder sumar de forma oficial a sus otros guardametas.

El portero alemán se niega a firmar su informe médico y ha desatado un conflicto con el conjunto blaugrana que ha atraído críticas de aficionados y expertos en el tema.

Ter Stegen vs. Barça

El FC Barcelona tiene entre manos una crisis que no ha tardado en atraer el ruido mediático. El que una vez fue su capitán y jugadores emblema como es Ter Stegen, ha acabado por convertirse en el antagonista de esta historia.

El futbolista ha plantado cara al club culé y, además de su deseo de no marcharse pese a la llegada de Joan García, ha decidido no firmar el informe médico de su lesión realizado por el Barça.

Ter Stegen fue intervenido quirúrgicamente hace días a causa de una lesión. Una vez superó el proceso, el jugador anunció que estaría de baja tres meses en su proceso de recuperación. Un comunicado que no sentó del todo bien en los despachos de la Ciudad Condal.

Ante su déficit salarial e incapacidad de inscribir a Joan García y a Szczęsny, el Barcelona contaba con que si se reconocía la baja del portero alemán durante cuatro meses podrían aprovechar el reglamento de LaLiga a su favor.

En el artículo 77 se permite a los clubes que cuenten con un jugador con una lesión grave, de más de cuatro meses, puedan usar el 80% del coste del jugador lesionado como salvavidas económico. Precisamente así pudieron inscribir a Dani Olmo la pasada temporada tras la baja de Christensen.

No obstante, Ter Stegen se ha negado a apoyar dicha jugada del Barça. Una evidencia más de su batalla contra la directiva y que desde la temporada pasada se ha ganado su repudio.

Desde el club se le acusa de ser un mal líder por no viajar a Milán con sus compañeros en la eliminatoria de Champions, no querer hablar delante de la afición y presionar para jugar pese a su lesión.

Así, ante esta situación, Gonzalo Miró aprovechó para analizarlo en su participación en El Partidazo de COPE.

"Yo creo que no soy sospechoso de formar parte de la caverna mediática madridista, y creo que el Barcelona tiene un problema con esto", afirmaba. "Yo creo que tienen un problema porque quieren sacar a un portero que no está dispuesto a salir, y en su lugar han firmado a dos".

El tertuliano mostró su comprensión con la decisión del club de no contar con Ter Stegen: "Entiendo que la dirección deportiva del Barcelona decida, por su lesión, porque ya piensa que no es el mismo, o porque cree que Joan García tiene otro recorrido… por lo que sea. Me parece totalmente respetable que, deportivamente, piensen que es el momento de cambiar".

Sin embargo, Gonzalo Miró señaló la actitud del club en su relación con Ter Stegen. "Ahora tienen un conflicto, porque probablemente al chico no le habrán gustado las maneras del Barcelona: por cómo se lo han comunicado o ni siquiera lo han hecho, porque pensaban que lo iban a hacer de otra manera, o porque él pensaba que podía quitarle el sitio a Joan García… por lo que sea", apuntó.

De tal manera, Miró fue claro: el Barcelona tiene un problema y están a contrarreloj. "Se va a juntar de repente con un portero que es el que más cobra de todos los que tiene disponibles, y sin contar con él. No sé cómo lo van a resolver", señaló en su participación.

Lo cierto es que si para el inicio de la jornada liguero no consiguen inscribir a sus dos porteros, la opción más probable es que Iñaki Peña acabe siendo titular en su debut contra el Mallorca.