La mansión de Leo Messi (38) en Florida, de casi 10 millones : "El dormitorio de él y Antonela Roccuzzo tiene casi 150 m²"

La vida de Lionel Messi en Estados Unidos ha adoptado un ritmo sereno y familiar, muy lejos del ajetreo mediático que marcó sus años en Europa.

Parte clave de esa tranquilidad reside en la imponente mansión que adquirió en septiembre de 2023 en Fort Lauderdale, valorada en 10,75 millones de dólares -unos 9,9 millones de euros al cambio actual-.

Se trata de un refugio de ensueño situado en la exclusiva comunidad de Bay Colony, una isla privada con acceso restringido, vigilancia permanente y vistas privilegiadas del horizonte de la ciudad.

El inmueble fue adquirido poco después de que Messi firmara con el Inter de Miami un contrato sin precedentes valorado en unos 150 millones de dólares, que incluye salario, bonificaciones, participación en ingresos por suscripciones con Apple TV y acciones del propio equipo.

Con ese acuerdo, el campeón del mundo de 2022 no solo se convirtió en el jugador mejor pagado de la liga estadounidense, sino también sigue siendo uno de los que más ingresos ha logrado en la historia del fútbol.

Una casa de ensueño

Messi no tardó en dejar claro que su mudanza a Florida no era algo pasajero. La adquisición de esta propiedad es una clara prueba de que Miami le ha enamorado.

La casa ocupa más de 975 metros cuadrados construidos (10.500 pies cuadrados) y cuenta con diez dormitorios, incluida una suite VIP para invitados, y 9 baños completos.

Uno de los detalles más sorprendentes es el dormitorio principal, reservado para Messi y su esposa Antonela Roccuzzo, que alcanza los 1.600 pies cuadrados, es decir, cerca de 150 metros cuadrados, una superficie mayor que muchas viviendas completas.

Detalles del interior de la casa de Leo Messi en Florida

El resto de la casa sigue esa misma línea de lujo desbordante: cocina de diseño italiano, sala de fitness, spa, oficinas privadas, sala de entretenimiento y un garaje para tres vehículos.

En el exterior, el jardín incorpora una piscina infinita, dos muelles privados y amplias terrazas con vistas al canal que bordea la isla. Todo ello sobre una parcela de menos de medio acre, en un enclave que ha visto multiplicado su valor inmobiliario desde la llegada del astro argentino.

Vecindario de celebridades

No es casualidad que Messi haya elegido este rincón del sur de Florida. La comunidad de Bay Colony es una de las más codiciadas de la región, con vecinos como el empresario Patrick Bet-David, quien confesó que desde la llegada de Messi, el valor de su propiedad ha aumentado en 25 millones de dólares.

"Ahora todo el mundo quiere vivir aquí. La gente se acerca en barco solo para ver las casas", declaró.

A apenas 40 kilómetros, en Southwest Ranches, otra celebridad internacional ha echado raíces: Gisele Bündchen, que adquirió una finca de 7,5 acres con pista de equitación, lago para pescar y un campo de fútbol reglamentario.

Alejado de los focos

Pese a las oportunidades que ofrece Miami en cuanto a ocio, eventos y gastronomía, Messi ha confesado en varias entrevistas que rara vez se aventura fuera de su vecindario.

"No, la verdad es que no salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y vamos en coche a Miami, pero todavía no lo conozco bien", reconocía en declaraciones a Infobae.

Esa preferencia por la vida doméstica explica la elección de una casa con todos los lujos posibles y espacio suficiente para convivir con Antonela y sus tres hijos sin sentirse limitados.

La vivienda no es solo un lugar de descanso, sino también un centro de operaciones donde Messi puede entrenar, reunirse con amigos, disfrutar del tiempo en familia y asistir a los entrenamientos del Inter de Miami.

Exterior de la casa de Leo Messi en Florida

Cartera inmobiliaria imponente

La mansión de Fort Lauderdale se suma a una cartera inmobiliaria impresionante. Messi posee (o ha poseído) una finca de siete millones de euros cerca de Barcelona y un apartamento de cinco millones en Miami.

Además, cuenta con otro ático en Sunny Isles Beach de 7,3 millones, y una propiedad en Rosario con garaje para quince coches, gimnasio y sala de cine.

Su patrimonio neto, según estimaciones de 2025, supera los 730 millones de euros, con ingresos anuales que superan los 50 millones de euros solo en salario.

Todo indica que está cada vez más cerca de convertirse en el primer futbolista en activo en alcanzar el estatus de milmillonario.

A sus 38 años, la vida de Messi parece haber alcanzado un equilibrio entre el profesionalismo, el éxito financiero y el bienestar familiar.

En el ocaso de su carrera, ha encontrado en el sur de Florida no solo un nuevo reto deportivo, sino también un verdadero hogar. Y viendo las dimensiones de su nueva residencia, no sorprende que apenas quiera salir de ella.