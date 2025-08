Javi Martínez, exjugador de la Selección, sobre la realidad del fútbol en España: "Vivía en un bucle de partidos sin descansos"

A día de hoy, Javi Martínez es recordado como uno de los jugadores que marcaron una generación. Formó parte de la Selección que ganó el Mundial, tuvo un rendimiento notable con el Athletic Club y lo ganó todo con el Bayern de Múnich.

Sin embargo, detrás de su paso estelar por LaLiga y la Bundesliga, el futbolista ha confesado las dificultades que tuvo en el fútbol europeo y el desgaste mental que le provocó tras su lesión de rodilla.

Así, Martínez, ahora jugando en la segunda división de Qatar, ha confesado sus vivencias y experiencias en el podcast Los Fulanos.

El pasado de Javi Martínez

Debutó con el Athletic Club con tan solo 17 años en Primera División, convirtiéndose en una de sus jóvenes promesas más celebradas en el siglo XXI.

En poco tiempo, y pese a su corta edad, logró convertirse en una pieza fundamental del conjunto bilbaíno que le llevó a ser convocado por Vicente del Bosque para el Mundial de 2010, donde se alzó con la gloria en Sudáfrica.

Su exitoso rendimiento en LaLiga provocó que lo fichase el Bayern de Múnich y se convirtiese en el protegido de Jupp Heynckes.

El equipo alemán pagó 40 millones de euros por su cláusula, el fichaje más caro del club bávaro y de la Bundesliga por aquel entonces. El listón estaba alto y Javi Martínez era todavía una joven promesa.

Sin embargo, aunque le costó un poco adaptarse al fútbol alemán, el jugador navarro logró ser un jugador importante en Múnich ganando todas las competiciones posibles. Además, formó parte de la plantilla que se llevó el primer triplete en la historia del Bayern.

Después de muchos problemas de rodillas y con nueve temporadas a sus espaldas en el conjunto bávaro, en 2021 abandonó el Allianz Arena. Todo parecía que su futuro pasaba por volver al Athletic o LaLiga pero finalmente optó por marcharse a Qatar.

Ahora, cuatro años después de su marcha al Qatar Sports Club, Martínez ha confesado por qué tomó esa decisión y el desgaste mental que supone jugar en la élite.

"Pasé de un extremo a otro: de los Alpes al desierto. Fue duro. Llega un momento que tuve problemas en la rodilla, acababa de entrenar y me tenía que tumbar toda la tarde en el sofá. No podía jugar con mis hijos ni nada", señalaba el jugador.

Martínez fue muy contundente con su decisión: "Me di cuenta que necesitaba un cambio. Algo que me libere mentalmente. Estaba saturado. La vida de un futbolista es meterte en un bucle de partido, entrenamiento, partido...juegas tantos partidos que no tienes vida para ti. Al final eso llevarlo durante nueve años es jodido, no es fácil mentalmente".

El futbolista profundizó en lo mucho que le agotó vivir temporada a temporada, y lo que le limitaba hacer una vida normal. "Empiezas en septiembre la temporada y piensas que no vas a tener un finde libre hasta diciembre. Vas a estar cinco meses haciendo lo que te gusta pero con poca libertad", declaró el jugador.

"A veces pensaba en irme a algún sitio pero al final no puedes porque tienes que seguir entrenando. Yo soy una persona muy activa, me gusta esquiar, el baloncesto..y no puedes hacerlo. Te limita. Necesitaba un cambio", apuntó Javi Martínez en el podcast.

Así, cuando llegó el momento de elegir su futuro, no le dio muchas vueltas: "Me hice un tratamiento en la rodilla que me fue bien y pude jugar sin dolor. Conocía Qatar por mis pretemporadas con el Bayern y me gustaba. Tenía ofertas de todo tipo: China, Europa...pero yo dije que no. Conozco esto, me gusta y sé que mi familia va a estar bien. Si puedo ir a Qatar, voy. Fue la mejor decisión que pude tomar".

A día de hoy Javi Martínez a sus 36 años juega en el Al-Bidda SC de la segunda división catarí. Después de ganarlo todo a nivel de club y Selección, disfruta viviendo en Qatar con su familia mientras juega en una liga de mejor nivel.