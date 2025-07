Álvaro Morata (32), tajante sobre su dieta: "He quitado este alimento porque me sienta mal y me deja cansado"

Álvaro Morata, delantero centro y capitán de la Selección Española, y actualmente jugador en la liga turca, compartió hace unos meses con la revista Men's Health algunos aspectos clave de su rutina de entrenamiento y alimentación. En ella, el futbolista desveló cómo cuida su dieta al detalle para rendir al máximo en el campo.

Pero más allá de ese plan nutricional cuidado al detalle, Morata confiesa que hay dos ingredientes que ha preferido eliminar de su dieta por los síntomas que estos le ocasionaban en su rendimiento diario.

Se trata en este caso de dos componentes habituales en la dieta de muchas personas en España: el azúcar refinado y el gluten. "Es lo peor que hay no solo para el deportista, sino para cualquier persona", afirmaba el futbolista sobre el primero de estos ingredientes.

En cuanto al gluten, asegura que "me sienta bastante mal, me cuesta mucho digerir y me hace estar muy cansado". Un cambio en su dieta que le ayuda a reducir la inflamación, al mismo tiempo que facilita su digestión reduciendo la sensación de fatiga y asegurando una recuperación más rápida.

Cada vez más deportistas de élite optan por eliminar de su dieta aquellos alimentos que perciben como un lastre para su rendimiento. Una evidencia más de que individualizar la alimentación en función de la respuesta del organismo puede marcar una diferencia clave.

Beneficios e inconvenientes de eliminar el gluten

Eliminar el gluten puede tener efectos positivos para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca. En estos casos, evitar esta proteína presente en cereales como el trigo, la cebada o el centeno reduce los problemas digestivos, la inflamación intestinal y la fatiga.

Estos beneficios pueden ser especialmente relevantes para deportistas, ya que una menor carga inflamatoria favorece el rendimiento y la recuperación tras el ejercicio intenso.

En el caso de Álvaro Morata, estas decisiones están supervisadas por un equipo profesional de nutricionistas deportivos que analizan los efectos individuales de cada alimento en su organismo. Sin embargo, para quienes estén pensando en eliminarlo de su dieta, es fundamental apoyarse en el consejo de un profesional.

Y es que, una dieta sin gluten no es automáticamente más saludable si no se hace bajo el asesoramiento de un especialista en nutrición. Al eliminar cereales integrales con fibra, vitaminas del grupo B o hierro, pueden aparecer déficits nutricionales si no se sustituyen adecuadamente.

A esto se suma que muchos productos "sin gluten" industriales contienen más azúcares añadidos o grasas para compensar textura y sabor, lo que podría contradecir el objetivo de mejorar el rendimiento.

Qué beneficios tiene eliminar el azúcar refinado

Prescindir del azúcar añadido también se asocia a mejoras tanto en el rendimiento físico como en la salud metabólica. Entre los beneficios más estudiados están la reducción de la inflamación, una mayor estabilidad de energía (evitando picos de glucosa) y un menor riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2.

En términos de rendimiento deportivo, mantener niveles estables de glucosa permite una energía más constante durante entrenamientos y competiciones. En deportistas como Morata, esta decisión puede traducirse en una recuperación muscular más eficiente, menor fatiga y un mejor control del peso corporal.

Reducir el consumo de azúcar refinado mejora la salud cardiovascular y ayuda a controlar el apetito, especialmente cuando se sustituye por alimentos frescos y no procesados.