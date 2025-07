Julio Pulido, comentarista deportivo, sin rodeos con Vinicius: "Le da al Real Madrid motivos para no renovarlo"

Vinicius no está pasando por su mejor momento en el Real Madrid. Después de una temporada decepcionante y su renovación en el aire, el futuro del brasileño en el club pende de un hilo.

A pesar de que el jugador tenía apalabrada su renovación, según rumores y reportes apuntan a que el futbolista buscaría una mejora salarial que el Madrid no estaría dispuesto a cumplir.

Por ello, no han tardado en salir las críticas hacia Vinicius por su decisión y cómo peligra su futuro en el Santiago Bernabéu. Uno de ellos ha sido Julio Pulido, comentarista y periodista deportivo que no ha dudado en señalar la actitud del '7' del equipo.

Vinicius, señalado

En estas mismas fechas el año pasado, Vinicius vivía sus mejores momentos como futbolista. Se había alzado con la Champions League hace escasas semanas con un increíble rendimiento y era uno de los favoritos al Balón de Oro.

De hecho, el jugador buscaba aprovechar su posible victoria con dicho galardón para impulsar sus condiciones en su nueva renovación con el equipo.

Sin embargo, el mes de octubre llegó y se conoció la noticia: Rodri Hernández se llevaba el Balón de Oro. El centrocampista del Manchester City daba la sorpresa y arrebataba al astro brasileño su deseado premio.

Como consecuencia, Vinicius pasó a firmar una temporada decepcionante con el Real Madrid. El conjunto blanco no logró conseguir ni Liga ni Copa del Rey ni Champions. Su última oportunidad de redimir la campaña era con el Mundial de Clubes pero ni ahí tuvieron fortuna.

En el caso del '7' del Real Madrid, el jugador había acordado de forma apalabrada una renovación para las próximas temporadas. No obstante, todo apunta que Vinicius habría cambiado de opinión y ahora buscaría conseguir unas mejores condiciones que Florentino Pérez no tiene en mente.

Por ello, no han tardado en llegar críticas y análisis de la situación del futbolista en el club y cómo su continuidad en el Santiago Bernabéu peligra. El comentarista Julio Pulido aprovechó su participación en El Larguero de SER para ser contundente con el jugador.

"Yo creo que Vinicius le está dando al Madrid los motivos que necesita para no renovarlo. Es decir, si sigue por este camino de intentar elevar la cifra que en su día se había pactado, el Madrid está recogiendo de Vinicius razones para no renovar su contrato", señaló el periodista.

Así, Pulido decidió darle un consejo al jugador: "Creo que Vinicius debería reflexionar sobre esto, porque tengo la sensación de que fuera, el aficionado del Real Madrid cada vez tiene menos claro que Vinicius sea una pieza fundamental para el equipo en los próximos años".

El comentarista fue tajante: Vinicius ha perdido el apoyo de la afición. "No digo que salgas ahora a la calle y le preguntes a los madridistas si quieren que Vinicius siga o no en el Real Madrid. No. Lo que creo es que el madridista se está cansando un poco de ciertas actitudes de Vinicius, y esta en concreto tampoco ayuda a que tenga una buena percepción de él", señaló.

De tal manera no dudó en dejar un mensaje para el internacional brasileño y cómo sus términos salariales no llegarán a ningún lado: "No creo que esté ahora mismo en disposición de exigir ganar lo mismo que Mbappé.

Lo cierto es que a lo largo del programa se trató bastante el futuro de Vinicius, dado que recuerda mucho al caso de jugadores como Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo. Ambas leyendas del equipo que acabaron abandonando el Santiago Bernabéu por la incapacidad del Real Madrid de ceder ante sus términos. Es decir, el mensaje es claro: el club no se va a doblegar a ningún jugador.