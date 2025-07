Fermín Suárez, tertuliano de fútbol, no se corta con Montse Tomé: "Hace falta alguien más exigente y con valentía"

España ha caído derrotada en la Eurocopa femenina después de no poder superar a Inglaterra en la tanda de penaltis, fallando tres de sus cuatro lanzamientos.

A pesar de que las jugadoras dieron un gran rendimiento al principio del encuentro, Inglaterra les superó y consiguió empatar para forzar la prórroga y posteriormente llegar a los penaltis, el punto flojo de la selección.

Así, aunque España se veía como la gran favorita del torneo, ha acabado derrotada, provocando que muchos no duden en señalar a la seleccionadora Montse Tomé como una de las responsables.

Montse Tomé, bajo crítica

Después de ganar el Mundial y el posterior escándalo de Luis Rubiales y la RFEF que todos ya conocemos, el seleccionador Jorge Vilda presentó su dimisión. El técnico llevaba tiempo dividido de sus jugadoras por lo que en vistas a mejorar el ambiente en el vestuario se tomó la decisión.

Así, su reemplazo fue Montse Tomé, la segunda entrenadora del exseleccionador y que anteriormente había dirigido a la sub-17. Tomé tomaba las riendas de un equipo con calidad para ganarlo todo pero con una serie de diferencias y problemas internos.

Su primera prueba de fuego llegó con la Liga de Naciones, con la que el pasado 2024 llevó a España a la victoria frente a Francia. Lo mismo no se pudo conseguir en los JJ. OO. cuando la selección cayó derrotada en semifinales contra Brasil y el partido por el tercer puesto frente a Alemania.

En la Eurocopa tenía la oportunidad de que España pudiese ganar por primera vez dicha competición. Su arranque fue bueno, superando a sus rivales en fase de grupos y luego tanto a Suiza como a Alemania en eliminatorias, aunque con cierta dificultad.

En la final no gozó de la misma fortuna perdiendo contra Inglaterra en la tanda de penaltis. No era la primera vez que la Selección se tropezaba desde los 11 metros ya que contra las suizas fallaron dos veces y la seleccionadora aseguró que estaban entrenando esos tiros.

Con la derrota de España han crecido los rumores del futuro de la entrenadora al frente de la selección y cómo su sitio peligra. De hecho durante el torneo no tardaron en llegar críticas por diferentes razones: suplencia de Aitana y Athenea, falta de cambios durante los partidos y la colocación de Salma Paralluelo.

En el Larguero de la SER, el periodista y analista deportivo Fermín Suárez no dudó en celebrar el rendimiento de España y ser crítico con la seleccionadora así como con su rol al frente del equipo.

"Lo cierto es que el trabajo ha sido bueno. El equipo ha tenido un equilibrio. El ecosistema funciona. Tiene unos valores de compromiso y esto es positivo. Me deja un sabor amargo en cuanto a valentía, intervención y proactividad", aseguró el analista.

A continuación no dudó en señalar la actuación de Tomé: "Esta selección necesita herramientas. Hace falta una mirada más elevada y más exigente. Veo a la seleccionadora de Inglaterra y le ha dado esas herramientas al equipo, ha acertado con los cambios".

Para finalizar, Suárez afirmó que aunque no le convence la seleccionadora, le da miedo quién podría ser su reemplazo. "Es complicado decir si se debería quedar o no porque a ver quién viene. Me cuesta encontrar un sustituto. Yo me inclino por hacer una buena reflexión y si se puede sacar más partido. Ver si había margen para tocar e intervenir mejor en los partidos, que yo creo que sí", dijo el periodista.

Habrá que permanecer atentos a la decisión de la RFEF y de la propia Montse Tomé sobre su futuro en el banquillo de la selección. Por el momento la entrenadora se ha negado a opinar al respecto, centrándose en vivir el presente con España en esta Eurocopa femenina.