Miguel Talavera, analista, no da tregua a Alexia Putellas tras la derrota en la Eurocopa: "Hoy ha sido la peor jugadora"

Después de 120 minutos de juego, la selección española no tenía otra que jugarse la victoria en los penaltis contra la selección inglesa. Sin embargo, finalmente las de Montse Tomé cayeron derrotadas 3-1 fallando tres tiros desde los 11 metros.

Así, el resultado de España no ha pasado desapercibido entre diferentes aficionados, expertos y periodistas que, más allá de alabar el gran rendimiento de las jugadoras, no han dudado en señalar sus fallos.

Uno de ellos ha sido el periodista y analista deportivo Miguel M. Talavera, que no ha dudado en analizar el partido de las jugadoras y los errores cometidos a lo largo del encuentro.

Los errores de la Selección

Con su contundente inicio en la fase de grupos, los aficionados veían la posibilidad de que la selección española fuese una de las favoritas para llevarse la Eurocopa. De hecho su reconocimiento de campeonas del Mundo hace dos años les acompañaba.

Así, las jugadoras fueron superando los diferentes partidos siendo superior a sus rivales y demostrando el gran fútbol que poseían. Una plantilla muy completa capaz tanto de defender como de atacar en todos los niveles.

Sin embargo, encontraron su talón de Aquiles en los lanzamientos de penalti. Tras los dos fallos contra Suiza, Montse Tomé aseguró que estaban entrenando para poder mejorar de cara a los partidos posteriores, pero contra Inglaterra volvieron a cometer el mismo error. Solo que esta vez les costó el título.

Por tanto, ahora que España ha perdido en la final, no han tardado en llegar las diferentes críticas por su rendimiento en el partido. Miguel M. Talavera, analista y periodista deportivo, participó en el debate del Larguero de la SER y señaló los fallos de la selección.

"No estoy de acuerdo en que mereciésemos ganar. Aquí no hay única forma de jugar al fútbol. No es cuestión de proponer más o proponer menos. Inglaterra ha propuesto el partido que les venía mejor y aunque no han sido mejores que España, más bien todo lo contrario. Inglaterra entró mejor al partido que España", aseguró el periodista.

Talavera fue contundente con la reacción de las jugadoras con el 1-0 inicial: "Les hicimos mucho daño, a nosotros nos dio tranquilidad, y luego lo hemos pagado. Para mí, ha habido un final de partido bastante feo, tardó mucho la seleccionadora en mover el árbol".

De tal manera, aunque España ha dado un buen rendimiento en la Eurocopa, la historia solo recuerda a los ganadores. "Creo que hemos sido el mejor equipo del torneo pero no hemos hecho una gran final. La tanda de penaltis ha sido muy mala, han fallado nuestras mejores lanzadoras. Hemos regalado 20 minutos que quizás la entrada de Vicki y Salma encontrando las situaciones que no encontrábamos, nos habría venido mejor antes. Solo queda dar la mano a Inglaterra", afirmó Talavera.

El periodista no dudó en señalar nombres dentro de las titulares, criticando algunas decisiones de Montse. "Athenea no merecía que la sacasen y la peor jugadora del centro del campo era Alexia. Montse podría haber hecho las cosas mejor, pero el éxito de llegar a la final también le pertenece a ella", señalaba el analista.