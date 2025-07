Siro López habla claro sobre los rumores de Rodri al Real Madrid: "No lo necesitan, ya tienen siete centrocampistas"

Desde la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid y la reestructuración del equipo que está realizando, estaba claro que habría diferentes movimientos en la plantilla.

Por el momento se han anunciado cuatro fichajes: Álvaro Carreras, Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen. Sin embargo, hay bastantes rumores sobre la posible llegada de un centrocampista que refuerce esa posición.

Uno de los nombres que más ha sonado es Rodri Hernández, pero el periodista deportivo Siro López se ha encargado de ser contundente al respecto.

Rodri, ¿destino Bernabéu?

Tras una temporada en blanco para el olvido, Xabi Alonso tomó las riendas del Real Madrid con el objetivo de crear un equipo que compita por todo y pueda conseguir su decimosexta Champions League.

Eso ha supuesto una serie de incorporaciones para reforzar las posiciones que más han sufrido esta temporada con Carlo Ancelotti como técnico y con diferentes lesiones a lo largo de la campaña.

Primero fueron los fichajes de Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold. Los dos defensores de la Premier League llegaron para fortalecer el puesto de central y lateral derecho por 60 y 10 millones de euros respectivamente.

Con las lesiones de Militao, Alaba y Carvajal, así como el bajo rendimiento de Lucas Vázquez o la irregularidad de Raúl Asencio, el conjunto blanco buscó mejorar dichas posiciones.

Tras estos, se anunció la incorporación de Franco Mastantuono. El jugador argentino llega como la nueva joya de la plantilla y por 63 millones desde River Plate. Su posición se mueve desde el centro del campo a los extremos por lo que promete dar mucho juego a lo largo de la temporada.

El último ha sido Álvaro Carreras. Con la baja forma de Mendy y Fran García, sumado a una lesión del francés, Xabi no ha dudado en pedir al futbolista del Benfica para ocupar el puesto de titular. ¿Su precio? 50 millones de euros.

Estos cuatro fichajes prometen elevar la calidad de la plantilla. No obstante, se siguen vinculando más futbolistas con el conjunto blanco: Angelo Stiller, Konaté y más recientemente Rodri Hernández.

Pese a su lesión, el actual Balón de Oro es uno de los mejores del mundo por lo que cualquier equipo sueña con tenerlo en su equipo. Sin embargo, Siro López ha sido muy claro con los intereses del Real Madrid con el jugador.

"Me he puesto en contacto con gente del Madrid y me han desmentido esa información. Es que ni se lo han planteado porque es un gran jugador, pero son conscientes de que no lo va a vender el City. Me han dicho, '¿cómo vamos a guardar dinero en un jugador que no nos lo van a vender?' Además, todavía le quedan 2 años de contrato", aseguró el periodista.

Además, eso no quedó ahí dado que señaló que el futbolista hoy por hoy no tendría hueco en el equipo blanco: "El Madrid no está buscando ningún jugador, tiene 25 fichas cubiertas. Para ellos la plantilla está cerrada. Hoy leía que el PSG viene a por Rodrygo, pero la realidad que te dicen en el Madrid es que la plantilla está cerrada. El Madrid ya tiene 7 u 8 centrocampistas. En estos momentos hay overbooking".

Lo cierto es que varios periodistas y aficionados llevan pidiendo un refuerzo para el centro del campo desde el retiro de Toni Kroos. Han sonado diferentes nombres desde entonces pero el propio Siro López respondió a esta cuestión, defendiendo que el Real Madrid puede jugar sin Kroos y que su puesto podría ocuparlo con Arda Guler con Alonso como técnico.