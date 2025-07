Fermín Suárez, analista de fútbol, lanza una advertencia sobre Rashford: "Es un crack, pero tiene alergia al esfuerzo"

Después de muchos rumores sobre un posible refuerzo para su extremo izquierdo, el FC Barcelona al fin parece haber encontrado su flamante fichaje: Marcus Rashford.

El futbolista británico llegará cedido una temporada con opción a compra. De hecho, ya está en la Ciudad Condal para negociar su contrato, pasar reconocimiento médico y, llegado el momento, vestir la camiseta blaugrana.

Sin embargo, pese a la emoción de la afición culé por este refuerzo, no han tardado en llegar diferentes críticas de periodistas y expertos futboleros sobre lo que significa la incorporación de Rashford por el FC Barcelona.

Rashford, ¿acierto o fallo?

El FC Barcelona llevaba desde la temporada pasada en busca de un extremo izquierdo para reforzar su plantilla. El gran objetivo era fichar a Nico Williams después de su excepcional temporada con el Athletic Club y la selección española.

No obstante, el jugador rechazó unirse al conjunto culé en dos ocasiones y acabó renovando con el Athletic hasta 2035, convirtiéndose en el mejor jugador de la plantilla y alejando las posibilidades de recalar en el Camp Nou.

Así, ante la negativa del pequeño de los Williams, los de Hansi Flick empezaron su búsqueda para encontrar otro extremo en el mercado. Sonaron nombres como Rafael Leao del AC Milán o Luis Díaz del Liverpool. Sin embargo, su alto precio y relevancia dentro de sus clubes complicaron las negociaciones por ambos jugadores.

Por ello, finalmente el Barça ha encontrado a su ansiado refuerzo en Marcus Rashford. El jugador británico llevaba meses deseando recalar en el Camp Nou y finalmente se hará su sueño realidad. Llegará en calidad de cedido con opción a compra a final de temporada por 30 millones de euros.

A pesar de la ilusión que pueda transmitir esta incorporación, lo cierto es que Rashford llevaba varios años con un bajo rendimiento. Precisamente por eso no entraba en los planes de Rubén Amorim en el Manchester United ni en los de Unai Emery en el Aston Villa.

De tal manera, el periodista deportivo y analista de fútbol Fermín Suárez contó en sus redes sociales cómo percibía el fichaje de Marcus por el FC Barcelona. "Me parece una incorporación interesante. Viene de una cesión productiva a un Aston Villa de Champions con minutos, titularidades y cierto impacto", aseguró.

El experto señaló lo que puede aportar el futbolista a los esquemas de Flick: "Versatilidad como extremo en ambos costados y punta así como plan B de doble delantero; y desborde y amenaza de tener un jugador así en la rotación con la capacidad para desequilibrar partidos".

Eso sí, no todo fueron alabanzas para el jugador. "¿Todo es idílico con Rashford? Lógicamente no. Su carrera está llena de altibajos y de comportamientos no impolutos. Es discontinuo, perfil de crack y algo alérgico al esfuerzo defensivo", afirmó Suárez.

Sin embargo, sí que mantiene cierta esperanza con el rendimiento del jugador. "Soy bastante positivo porque hay un bloque muy hecho y un Flick muy exigente que concede poco. Incorporar un 'verso libre' en un engranaje tan rodado no es un problema", apuntó el analista.

Hansi Flick tiene por delante un gran reto de recuperar la mejor versión del futbolista. Rashford ha demostrado su nivel en temporadas pasadas del United, por lo que con la confianza del alemán, quizás podría ser una figura clave en este Barça.