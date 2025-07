Siro López, sin filtros sobre los fichajes del Madrid: "No son el PSG, no tienen una máquina de hacer dinero para caprichos"

El Real Madrid ha presentado hace escasos días a Álvaro Carreras. El exjugador del Benfica ha llegado como el cuarto refuerzo en un mercado de fichajes bastante movido para el equipo.

Antes de Carreras, el equipo ya había anunciado la incorporación de Dean Huijsen, Alexander-Arnold y el argentino Franco Mastantuono.

Así, con tantos movimientos surgen dudas sobre si el club planea firmar algún jugador más en lo que queda de mercado de fichajes. El periodista deportivo Siro López ha sido muy claro al respecto.

Los fichajes del Madrid

Después de una temporada decepcionante y con la incorporación de Xabi Alonso, estaba claro que el Real Madrid buscaría en el mercado de fichajes una serie de refuerzos para mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada.

El primero en llegar fue Dean Huijsen. El jugador hispano-holandés llegó procedente del Bournemouth por 59 millones de euros y con la idea de fortalecer la posición más afectada del equipo esta temporada, la defensa.

El siguiente fue el inglés Trent Alexander-Arnold. Después de años de rumores y acercamientos entre ambas partes, el lateral derecho por fin llegó al equipo y libre de contrato. El Madrid solo tuvo que pagar al Liverpool 10 millones de euros para permitir que abandonase el equipo unos días antes y así pudiese jugar el Mundial de Clubes. El futbolista llega a competir por la titularidad con Dani Carvajal.

La tercera incorporación ha sido Franco Mastantuono. El extremo argentino de River Plate llega como la nueva joya del fútbol argentino. El Madrid pagará por el joven jugador alrededor de 63 millones y se incorporará al equipo en agosto cuando cumpla los 18 años.

El último en unirse a la lista de refuerzos es Álvaro Carreras. Otra de las posiciones más débiles del equipo esta temporada ha sido el lateral izquierdo debido a la baja forma de Fran García y la lesión de Mendy. Así, Carreras llega como el titular y por un costo de 50 millones de euros.

Tras estos cuatro fichajes no estaba del todo claro si el Madrid tiene pensado sumar más incorporaciones a su equipo. Sonó bastante otro central como Konaté, un centrocampista o incluso un delantero suplente. Sin embargo, por ahora no se ha concretado nada y según Siro López, tampoco deberíamos esperar más movimientos.

"El otro día que se presentaba a Carreras les pregunté si era el último fichaje y me dijeron: 'En principio sí, a lo mejor dentro de un mes cambia la cosa'. En principio, la idea es no fichar a nadie más. En Konaté se habrán interesado para el año que viene", aseguró el periodista deportivo en su directo.

Sus palabras no quedaron ahí dado que señaló el gran desembolso del equipo hasta ahora como una de las causas para no buscar más fichajes: "No tienen una máquina para hacer dinero. City y PSG hacen un agujero más y vendiendo petróleo, lo solucionan. El Madrid se ha gastado más de 200 millones en fichajes este año".

No obstante, Siro no cerró la puerta a que más adelante si hay alguna salida pueda llegar algún refuerzo. "Buscarán a alguien si efectivamente hay alguna salida. Es que entre otras cosas no tenemos en cuenta que el Madrid tiene 25 fichas", afirmó el tertuliano.

Lo cierto es que precisamente rumores de salidas no faltan: Rodrygo, Endrick, Dani Ceballos o incluso alguno de los laterales izquierdos como Fran García o Mendy. Alguno de estos jugadores podría salir en las próximas semanas y quizás el Madrid se lanzase al mercado en busca de algún refuerzo. Queda mucho mercado y todo puede cambiar.