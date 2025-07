Juanma Rodríguez, tajante con Lamine Yamal: "A este niño le ha sentado mal tanta atención y pasta, han creado un monstruo"

Han pasado ya varios días de que Lamine Yamal cumplió sus 18 años. Sin embargo, el futbolista del FC Barcelona sigue protagonizando portadas por su controvertida fiesta.

La celebración de su cumpleaños ha levantado numerosas críticas y reproches, especialmente por la invitación de personas con enanismo y chicas de imagen.

Así, una de las críticas más severas ha llegado por parte del periodista deportivo Juanma Rodríguez, que no ha dudado en señalar la actitud y acciones del jugador culé.

Lamine, señalado

El 29 de abril de 2023, Lamine Yamal debutaba con el FC Barcelona frente al Real Betis con tan solo 15 años. El jugador de la Masía vestía por primera vez la camiseta del primer equipo y poco sabíamos de lo que le esperaba por delante.

El futbolista poco a poco fue demostrando su poderío futbolístico tanto con la camiseta blaugrana como con la selección española. A los 18 años ya ha ganado dos Ligas, una Copa del Rey y una Eurocopa. En todas ellas siendo figura clave. Tanto que a día de hoy es uno de los nombres a tener en cuenta en el Balón de Oro.

No obstante, el jugador las últimas semanas ha protagonizado portadas y titulares por temas fuera de lo futbolístico. Primero por sus encuentros con la influencer Fati Vázquez y por las acusaciones de la actriz de cine adulto Claudia Bavel, y ahora por su polémica fiesta de cumpleaños.

Los 18 años se cumplen solo una vez y el futbolista culé no iba a dejar escapar la oportunidad para celebrar una fiesta a la altura. La celebración logró reunir a cantantes, compañeros de equipo o influencers así como personas con enanismo como animadores y chicas de imagen.

Las imágenes del cumpleaños han dado la vuelta alrededor del mundo y han señalado críticas por parte de tertulianos, periodistas y profesionales. Uno de los más contundentes ha sido Juanma Rodríguez en su programa El Primer Palo.

"He leído un artículo que decía que contratar personas con enanismo era, no sé si sigue siendo, una práctica habitual en fiestas, despedidas de soltero, cumpleaños y discotecas. Debe ser que yo no he tenido juventud, pero me ha pillado de improviso", afirmaba el periodista. "No he estado jamás en una fiesta en la que hubiera actuando gente con enanismo. Es como regresar a los tiempos del bufón. Estas cosas a mí me parecen muy paletas, muy cutres y viejunas".

Juanma Rodríguez mostraba su disconformidad con que el jugador contase con personas con enanismo para animar su fiesta. No obstante, su enfado era también con la prensa que salía en defensa del jugador: "Lo que me molesta hoy es que el periodismo deportivo de Barcelona, tan crítico con Vinicius por cosas que han pasado dentro del terreno de juego, se ve obligado a tapar estas cosas o a mirar hacia otro lado".

De hecho, el periodista utilizó como comparativa a Vinicius, quien cumplió su cumpleaños un día antes y su celebración no dio tanto que hablar. "Ha pasado desapercibido y dinero tiene para comprarse si le da la gana una tarta con pistolas y con fajos de billetes enrollados", aseguró Juanma Rodríguez.

El tertuliano dejó una conclusión sobre Lamine Yamal, siendo muy crítico con su actitud. "Esto no es flow. A este niño le ha sentado mal tanta atención y tanta pasta y no está sabiendo digerirlas. Iba a decir que estaban creando un monstruo, pero no, no estaban. Lo han creado. Ya han creado un un monstruo. Y ahora a ver quién le pone el cascabel al gato", apuntó.